Le Pen inicia apelación en París para revertir inhabilitación y aspirar a la presidencia

Por Juliette Jabkhiro y Elizabeth Pineau

PARÍS, 12 ene (Reuters) -

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen inicia esta semana en París una apelación crucial que determinará si puede presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, tras haber sido inhabilitada para ocupar cargos públicos por una condena por malversación de fondos de la UE.

Le Pen, líder del ultraderechista Regrupamiento Nacional (RN) desde hace muchos años, era considerada una de las principales candidatas a las elecciones de 2027 hasta que el año pasado fue declarada culpable de malversar más de 4 millones de euros (US$4,7 millones) de fondos de la UE y condenada a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, con efecto inmediato.

Le Pen recurrió, al igual que RN y otras 10 personas declaradas culpables de desviar fondos del Parlamento Europeo. La vista comienza el martes y debería terminar el 12 de febrero.

ESPERADO ANTES DEL VERANO

Se espera una sentencia antes del verano, lo que significa que sus esperanzas de presentarse en 2027 siguen vivas si su inhabilitación de cinco años se revoca o se reduce drásticamente.

Si no puede presentarse, Le Pen ha dicho que su protegido, Jordan Bardella, de 30 años y presidente del partido RN, lo hará en su lugar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos cargos de su equipo expresaron su apoyo a Le Pen tras su condena, y es probable que aprovechen cualquier iniciativa que impida la candidatura de Le Pen como parte de su campaña para desprestigiar a los tribunales y autoridades europeos, acusándolos de intentar bloquear injustamente el acceso al poder de los políticos de extrema derecha.

Altos cargos del Gobierno de Trump mantuvieron el año pasado conversaciones internas sobre la posibilidad de sancionar a los fiscales y jueces franceses implicados en la inhabilitación de Le Pen, según dijeron cuatro fuentes a Reuters, aunque esas conversaciones ya no parecen estar activas.

La noticia, de la que informó por primera vez la revista alemana Der Spiegel, fue desmentida el jueves por la subsecretaria de Estado, Sarah B. Rogers, en X, calificándola de "noticia falsa".

Un portavoz del Departamento de Estado dijo: "No adelantamos posibles acciones".

La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, dijo el jueves que el Gobierno permanecería vigilante ante posibles intromisiones de Estados Unidos después de que Peimane Ghaleh-Marzban, presidente del tribunal judicial de París, dijera que cualquier medida contra un juez francés "constituiría una injerencia inaceptable e intolerable en los asuntos internos de nuestro país".

En el último año, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra 11 jueces de la Corte Penal Internacional implicados en casos contra Israel.

