Le Pen no tenía intención de cometer delitos, dicen abogados

Por Juliette Jabkhiro

PARÍS, 11 feb (Reuters) - Los abogados de Marine Le Pen declararon el miércoles ante un tribunal de París que la líder de la extrema derecha francesa no tenía intención de cometer ningún delito, en el último día de un juicio de apelación que determinará si podrá presentarse a las elecciones presidenciales del año que viene

Le Pen, líder desde hace mucho tiempo del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), fue condenada en marzo a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos tras ser declarada culpable de malversación de fondos de la Unión Europea

Se la consideraba una de las favoritas en las elecciones de 2027 hasta que ella y otras personas fueron declaradas culpables de malversar más de 4 millones de euros (US$4,7 millones) de fondos de la UE. Los jueces dictaminaron que, entre 2004 y 2016, utilizaron fondos destinados al Parlamento Europeo para pagar a personal que, en realidad, trabajaba para el partido

Le Pen, que ha negado los cargos, espera que la prohibición sea revocada o reducida en apelación, lo que le permitiría presentarse en 2027. Si no puede, se espera que el presidente de RN, Jordan Bardella, se presente en su lugar

Los abogados de Le Pen, Sandra Chirac Kollarik y Rodolphe Bosselut, alegaron ante el tribunal que las normas del Parlamento Europeo no eran claras y que Le Pen nunca tuvo la intención de cometer ninguna irregularidad

"Si lo que hizo entonces es un delito, ella no es consciente de haberlo cometido", afirmó Kollarik

La semana pasada, los fiscales confirmaron que solicitaban una prohibición de cinco años para que Le Pen se presentara a cargos públicos, pero retiraron su anterior petición de que la prohibición se aplicara independientemente de cualquier apelación posterior

Si el tribunal de apelación confirma su condena y sigue la recomendación de los fiscales, Le Pen aún podría llevar su caso al tribunal supremo de Francia, el Tribunal de Casación

Este tribunal ha afirmado que intentará pronunciarse sobre cualquier recurso definitivo antes de las elecciones. Sin embargo, cualquier decisión cercana a las elecciones, previstas para la primavera boreal de 2027, corre el riesgo de trastocar la estrategia electoral del partido. (Reporte de Juliette Jabkhiro. Editado en español por Natalia Ramos)