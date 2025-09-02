Le Pen pide elecciones “ultrarrápidas” en Francia si cae el gobierno

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen pidió este martes la convocatoria "ultrarrápida" de elecciones legislativas anticipadas, ante la posible caída el lunes del gobierno del primer ministro, François Bayrou.

Bayrou anunció la semana pasada que se someterá a una moción de confianza en el Parlamento el 8 de septiembre ante la oposición a su plan de recortes presupuestario, pese a no contar con los apoyos necesarios para ganarla.

El lunes empezó una ronda de contactos con los líderes políticos para intentar convencerlos, pero por el momento ningún partido opositor ha anunciado que apoyará al jefe de gobierno, de 74 años.

Le Pen, que acudió este martes a la cita junto al presidente de su partido Jordan Bardella, confirmó que no le otorgarán la confianza y abogó por una "disolución ultrarrápida" de la Asamblea Nacional (cámara baja).

"Cuanto antes volvamos a las urnas, antes Francia tendrá un presupuesto", abundó Bardella.

El presidente francés, Emmanuel Macron, sumió a Francia en la crisis política actual a mediados de 2024, cuando decidió convocar elecciones legislativas anticipadas tras la victoria de la extrema derecha en los comicios al Parlamento Europeo.

Las elecciones francesas, celebradas semanas después, dejaron una Asamblea sin mayorías claras y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y extrema derecha.

El primer gobierno nombrado por Macron tras esos comicios, encabezado por el derechista Michel Barnier, cayó en diciembre cuando intentaba aprobar su proyecto de presupuestos para 2025.

Bayrou, que sucedió a Barnier, sí logró aprobar sus presupuestos gracias a la oposición socialista, pero estos últimos ya anunciaron que no apoyarán su proyecto de cuentas para 2026 que prevé unos 44.000 millones de euros de recortes.

La eventual caída del gobierno no afecta al mandato de Macron, que termina en 2027. La semana pasada, el mandatario descartó dimitir o convocar de nuevo elecciones legislativas para superar la crisis política.

Pero la presión aumenta para que disuelva la Asamblea.

"Tuve la oportunidad de decírselo al presidente este verano: estoy convencido de que no habrá otra solución que la disolución", dijo el exmandatario conservador Nicolas Sarkozy, al diario Le Figaro.

Macron convocó este martes a sus aliados para un almuerzo de crisis.

