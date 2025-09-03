Le roban su maleta en el aeropuerto, la localiza gracias a un AirTag y se encuentra al ladrón vestido con su propia ropa

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Lo que para muchos viajeros comienza como una escena de angustia en la cinta de equipajes terminó convirtiéndose en una historia digna de película. Daniel Scott, un pasajero que regresaba a Los Ángeles desde Salt Lake City, vio cómo su maleta desaparecía del aeropuerto y decidió recurrir al dispositivo que había colocado en su interior: un AirTag de Apple. Gracias a este pequeño rastreador pudo seguir el rastro de su equipaje fuera de las instalaciones y alertar a la policía. Según relató a NBC Los Ángeles, el dispositivo marcó la señal en un edificio abandonado cercano, donde finalmente se produjo el hallazgo más inesperado. Cuando los agentes entraron al lugar y reunieron a varias personas que se encontraban dentro, Scott reconoció de inmediato su ropa. Uno de ellos llevaba puestos sus pantalones, su camisa y hasta sus zapatos. La maleta estaba destrozada, pero gran parte de la ropa pudo ser recuperada. El viajero explicó que gracias al AirTag logró recuperar en torno al 90% de sus pertenencias, aunque esparcidas por distintas habitaciones. "Me dio la oportunidad de encontrar mi equipaje y recuperarlo", señaló. Los AirTags, lanzados en 2021, fueron diseñados para localizar objetos personales como llaves o carteras, pero desde entonces han protagonizado numerosas historias curiosas: desde recuperar bicicletas robadas hasta casos más polémicos de acoso. Scott, en este caso, lo tiene claro: recomienda a todos los viajeros colocar uno en su maleta antes de volar. Una medida sencilla que puede marcar la diferencia entre perderlo todo o, como en su caso, reencontrarse con su ropa aunque primero la llevara puesta otra persona.