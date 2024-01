Deborah Burgess ganó en agosto de 2023 la Lotería Nacional de Reino Unido. No se enteró de que lo había hecho hasta octubre. Por el momento, con el dinero se ha comprado un coche, vendíendole el antiguo a su mejor amiga por una libra.

Deborah Burgess es una trabajadora hospitalaria de 56 años y vive en Leicestershire, zona central de Inglaterra. En agosto, compró un lote de décimos de lotería a través de la 'app' de la Lotería Nacional de Reino Unido. Fue hospitalizada durante una semana por la anemia crónica que padece y decidió terminar de recuperarse con unas vacaciones. No volvió a comprobar su cuenta hasta octubre, cuando por fin se percató de que tenía un mensaje de la Lotería Nacional de Reino Unido. Tal y como ha contado a la BBC, al principio se pensaba que era una estafa: "Tuve la sorpresa de mi vida", ha declarado Burgess al medio.

"No juego a la Lotería Nacional todos los días, pero cuando lo hago me compro a lo mejor décimos como para un mes a través de mi cuenta 'online", le ha contado a 'The Sun'. "No compruebo mi cuenta de manera habitual y me encontré mal por un tiempo por aquel entonces", ha continuado. "Tras eso, me fui de vacaciones para ayudar al proceso de recuperación, así que pasaron meses hasta que por fin comprobé mis correos", ha añadido.

Burgess le ha relatado al medio cómo al principio no se creía que fuera un mensaje real. Siguiendo el consejo de su madre, que vive con ella y estaba presente en el momento de la gran revelación, llamó a la Policía para comprobar si tenían noticias de alguna campaña de estafas. Después de ese paso, también lo confirmó con la propia organización de la Lotería Nacional: "No me creí que fuese real hasta que no apareció en mi puerta una mujer de la Lotería Nacional, que me confirmó todo y me pagó el premio".

"Supongo que la moraleja de la historia es comprobar con regularidad tu cuenta en la 'app' de la Lotería Nacional", ha ironizado Burgess. "Fui una millonaria durante meses y no lo sabía", ha añadido.

El número ganador --combinación de cinco números resultante de combinar cumpleaños, años de nacimiento y un número al azar-- le ha valido, por el momento, para comprarse un coche nuevo. El antiguo se lo ha (prácticamente) regalado a su mejor amiga: "Quería pagarme el precio justo, pero ya que había ganado la lotería, se lo vendí por una libra".

Al margen de su adquisición automovilística, Burguess está planeando un viaje a Hawái con su familia --ella, su hijo Nathan y la novia de Nathan--: "Siempre he querido ir allí, suena muy exótico", ha contado a The Sun. "Queremos nadar con delfines, bucear con tortugas marinas y tirarnos en tirolinas por la jungla", ha añadido. También espera ayudar a su hijo Nathan a hacer "lo que quiera hacer" después de que se gradúe este verano en la universidad.

En el terreno más del día a día, Burgess quiere convertir una habitación en baño para su madre Patricia, que vive con ella además de su hijo Nathan. Entre las renovaciones caseras está la de una verja para su jardín, ya que la actual no resistió a los últimos episodios de tormentas. La ganadora también espera invertir más dinero y más tiempo en su casa en Cornwall, al sur de Inglaterra, ya que debido al premio se ha podido permitir reducirse la jornada laboral a una semana de lunes a jueves.