Leão y Maignan, decisivos en triunfo del AC Milan ante la Roma

ROMA (AP) — Rafael Leão no ha mostrado este tipo de forma con regularidad desde que fue el MVP de la Serie A hace cuatro temporadas y llevó al AC Milan al título de liga.

Mike Maignan también destacó su importancia para los Rossoneri el domingo.

Una carrera de Leão llevó al único gol y Maignan preservó la ventaja al detener el penal del argentino Paulo Dybala cerca del final en una victoria por 1-0 sobre la Roma.

Poco antes del descanso, Leão aceleró desde el flanco izquierdo en un contraataque y retrocedió para que Strahinja Pavlovic anotara.

Leão también creó varias más oportunidades en San Siro, con una parada a una mano del portero de la Roma, Mile Svilar, negándole en la segunda mitad.

También hubo un despeje en la línea de gol del defensor de la Roma, Mario Hermoso, para negar a Leão.

Maignan luego negó a Dybala al lanzarse a su izquierda para desviar su disparo. Para empeorar las cosas para la Roma, Dybala pareció lesionarse al ejecutar el penal y tuvo que salir del partido en los minutos finales. Había convertido los 18 penales anteriores con la Roma.

Leão se perdió el primer mes de la temporada debido a una lesión en la pantorrilla, pero ha vuelto a la forma mientras los Rossoneri están sin Christian Pulisic, quien ahora está fuera con una lesión en el tendón de la corva derecha. Leão también anotó dos veces en una victoria sobre la Fiorentina el mes pasado y ahora tiene tres goles y una asistencia en sus últimos cuatro partidos.

El Milan se colocó a la par con la Roma y el Inter de Milán, un punto detrás del líder de la Serie A, el Napoli.

Antes del inicio, se observó un minuto de silencio en memoria del exentrenador Giovanni Galeone, quien falleció el domingo a los 84 años.

Galeona fue mentor tanto del entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, como del de la Roma, Gian Piero Gasperini.

La crisis de la Fiorentina se profundizó con una derrota 1-0 en casa ante el Lecce, que dejó a la Viola sin victorias en diez jornadas y puso en riesgo el puesto del entrenador Stefano Pioli.

Medon Berisha anotó de volea a mitad del primer tiempo para el Lecce después de que el centrocampista de la Fiorentina, Cher Ndour, perdiera el control cerca del centro del campo.

El VAR anuló una oportunidad de penal para la Fiorentina en la segunda mitad.

Pioli fue contratado cuando el anterior entrenador de la Fiorentina, Raffaele Palladino, dejó inesperadamente el club tras guiarlo al sexto lugar la temporada pasada.

La Fiorentina ha tenido un buen desempeño en Europa recientemente, terminando como subcampeón en finales consecutivas de la Conference League antes de llegar a las semifinales de la competición continental de tercer nivel la temporada pasada.

En dos partidos de la Conference League esta temporada, la Fiorentina encabeza la tabla.

La Viola visitará el jueves al Mainz.

Pioli llevó al AC Milan al título de la Serie A en 2022 y luego dirigió a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr en Arabia Saudí antes de unirse a la Fiorentina.

La Fiorentina se mantiene penúltima, un punto por encima del Genoa. El Lecce subió al decimoquinto lugar.

El sábado, la Fiorentina anunció que había rescindido el contrato del director deportivo Daniele Prade de mutuo acuerdo. Ahora, Pioli podría ser el próximo en salir.

Autogol para el Inter

Anteriormente, el Inter de Milán se colocó a un punto del Napoli, líder de la Serie A, con una victoria por 2-1 en el Hellas Verona que se decidió con un autogol en tiempo de descuento.

Piotr Zielinski adelantó al Inter temprano cuando el equipo ejecutó una jugada de estrategia desde un tiro de esquina. Giovane igualó para el Verona antes del descanso.

Luego, la presencia de Pio Esposito llevó a un cabezazo involuntario en su propia portería de Martin Frese tres minutos después del tiempo añadido.

Además, Bologna ganó 3-1 en Parma, que jugó con 10 hombres, para subir al quinto lugar, y Torino y Pisa empataron 2-2.

___

Deportes LA NACION: https://apnews.com/hub/deportes