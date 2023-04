Learn4Life Student, contra todo pronóstico, obtiene una beca a la UCLA

FRESNO, California--(BUSINESS WIRE)--abr. 26, 2023--

Nevaeh D. es una estudiante que siempre obtuvo buenas calificaciones con objetivos de seguir una educación superior. Por eso, no es ninguna sorpresa que esté a punto de asistir a una universidad líder con una beca completa este otoño. Pero este camino hacia un título y una carrera exitosa podría haberse descarrilado fácilmente hace dos años y medio cuando, en su segundo año de secundaria, descubrió que estaba embarazada.

Learn4Life student Nevaeh was able to continue her studies and graduate high school thanks to the flexibility and support she received as a parenting student (Photo: Business Wire)

La triste realidad es que solo el 53 por ciento de las mujeres veinteañeras que se convirtieron en madres por primera vez cuando eran adolescentes pudieron completar el título de escuela secundaria tradicional, según la organización de investigación sin fines de lucro Child Trends. 1 Por el contrario, el 90 por ciento de las mujeres que no fueron mamás cuando eran adolescentes obtuvieron un diploma de escuela secundaria tradicional. 2

Afortunadamente, durante la pandemia, se transfirió a Nevaeh a Learn4Life, una red de escuelas secundarias públicas que ofrece un horario flexible e instrucción personalizada. Una vez que nació su hija, pudo continuar sus estudios a su propio ritmo mientras cuidaba a su beba.

“Cuando volvimos a la modalidad presencial, pude llevar a mi hija a la escuela conmigo”, explicó. “Tienen un salón de clases especial para estudiantes con bebés. Mientras hacía mis lecciones, ella dormía o jugaba a mi lado y Learn4Life incluso me dio pañales gratis cuando los necesitaba”.

El horario flexible le permitió trabajar para poder mantener a su hija y hacer los pagos de su automóvil. “Ser una madre tan joven y tratar de equilibrar el trabajo, la escuela y la crianza fue muy difícil”, admite Nevaeh. “Pero ir a la escuela con un personal tan solidario y poder elegir mi propio horario ayudó a aliviar mucho mi estrés”.

Desde que era una niña, Nevaeh quería ir a UCLA, por lo que solicitó ayuda financiera a la universidad. Gracias a sus altas calificaciones y puntajes en los exámenes, le ofrecieron una beca completa. Su plan es convertirse en terapeuta familiar y tal vez incluso trabajar con padres adolescentes.

“Dejar mi ciudad natal para ir a la universidad con mi bebé va a ser un desafío”, comentó. “Es un poco estresante, pero sé que me cruzaré con más personas buenas que me apoyarán”.

Nevaeh se graduará en unas pocas semanas y ya ha reservado un apartamento cerca de UCLA y una guardería para su hija. Al igual que muchos ex alumnos de Learn4Life, tiene la opción de mantenerse en contacto con el personal de su escuela secundaria durante dos años para recibir apoyo y ayuda con la transición a la universidad.

Su consejo para otras madres adolescentes es que se concentren y no se preocupen por lo que hacen los demás. “Muchas madres adolescentes lamentan no poder ir de fiesta o salir con amigos”, señala. “Les diría que no se pierden nada, es solo un camino diferente. Solo concéntrese en el largo plazo y en lo que es mejor para ellos y sus hijos”.

Para obtener más información sobre Learn4Life y sus programas para ayudar a los padres adolescentes a completar su educación secundaria, visite https://learn4life.org/programs/hope/.

Acerca de Learn4Life

es una red de escuelas públicas sin fines de lucro que brinda a los estudiantes aprendizaje personalizado, capacitación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela cuenta con una gestión a nivel local, no tiene matrícula y otorga a los estudiantes la flexibilidad y atención individualizada que necesitan para progresar académicamente. Al brindar educación a más de 53 000 estudiantes, incluidos estudiantes de tiempo completo y entre períodos de sesiones, los ayudamos a prepararse para un futuro después de la escuela secundaria. Para obtener más información, ingrese a www.learn4life.org.

1https://www.childtrends.org/half-20-29-year-old-women-gave-birth-teens-high-school-diploma2https://hechingerreport.org/fewer-teenage-mothers-still-present-dropout-puzzle/

