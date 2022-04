Learn4Life: Una Clave para Resolver la Crisis de la Deserción Escolar Es Salvar a los Estudiantes de Noveno Grado

Los ángeles--(business wire)--abr. 27, 2022--

El noveno grado es difícil. Tener 14 o 15 años y experimentar múltiples cambios emocionales y hormonales es un reto. Ahora, después de dos años de instrucción a distancia, muchos estudiantes que ingresan al secundario como alumnos de primer año deben transitar por una escuela nueva y más grande, a la vez que encuentran las tareas escolares más difíciles, con clases básicas y exámenes estandarizados. Incluso los alumnos que eran sobresalientes ven que sus notas bajan por primera vez.

No es de extrañar que los alumnos de noveno grado tengan la media de notas más baja, el mayor número de faltas de asistencia a clase, más calificaciones reprobatorias y más problemas de conducta que cualquier otro curso de secundaria. 1 Alrededor del 22 por ciento de los estudiantes repiten el noveno grado (más que cualquier otro grado), y los resultados pueden ser desastrosos: los estudiantes enfrentan el juicio de sus compañeros y baja autoestima y tienen un 75 por ciento de probabilidad de abandonar la escuela secundaria.2

Entonces, ¿qué se está haciendo para salvar a nuestros alumnos de noveno grado?

Learn4Life, red de más de 80 escuelas públicas sin fines de lucro dedicadas al aprendizaje personalizado, está rescatando a muchos de esos adolescentes que repitieron el noveno grado o simplemente no ascendieron a 10. ° grado. En algunas de sus escuelas, esto representa hasta el 91 por ciento de la población estudiantil.

“Durante años, los educadores han visto informes sobre cómo el noveno grado es un año fundamental para los estudiantes de secundaria, pero no se está haciendo lo suficiente para brindar ayuda adicional a este frágil grupo”, afirmó Lindsay Reese, superintendente de área. “Ellos vienen a nosotros como último recurso para ponerse al día. Debido a la pérdida de aprendizaje relacionada con la pandemia, estamos viendo una gran cantidad de estudiantes de noveno grado que tienen más de un año de retraso en los créditos o que ya abandonaron la escuela”.

Reese comentó que, gracias al modelo de Learn4Life de instrucción individualizada y personalizada, a una baja proporción de estudiantes por maestro y tutoría y al asesoramiento adicionales, el 90 por ciento de los estudiantes de Learn4Life tienen éxito al graduarse o al recuperar los créditos y regresar a su escuela tradicional para graduarse.

“No todos los estudiantes se desenvuelven bien en un aula tradicional”, explicó. “Llevamos más de 20 años demostrando que estructurar el tipo de enseñanza en función de la forma en que aprenden los alumnos tiene mucho éxito”.

Señala que el mes de abril es un momento crítico para los alumnos de noveno grado, ya que el año escolar se acaba. “Los profesores y los padres deben identificar a los alumnos con dificultades y proporcionarles la ayuda adicional que necesitan. Entre las opciones se encuentran las tutorías, los cursos en línea o los cursos de verano para ponerse al día. ¡Salvemos a esos alumnos de noveno grado!”

Lea sobre algunos estudiantes de Learn4Life que superaron los obstáculos para graduarse en https://learn4life.org/student-stories/.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de escuelas públicas sin fines de lucro que brinda a los estudiantes aprendizaje personalizado, capacitación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela cuenta con una gestión a nivel local, no tiene matrícula y otorga a los estudiantes la flexibilidad y atención individualizada que necesitan para progresar académicamente. Al brindar educación a más de 47 000 estudiantes, incluidos estudiantes de tiempo completo y entre períodos de sesiones, los ayudamos a prepararse para un futuro después de la escuela secundaria. Para obtener más información, ingrese a www.learn4life.org.

