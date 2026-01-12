Leavitt, de la Casa Blanca: Trump no ordenó a funcionarios del DOJ investigar al presidente de la Fed

WASHINGTON, 12 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ordenó a funcionarios del Departamento de Justicia que investigaran al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"No", dijo Leavitt a periodistas fuera de la Casa Blanca cuando se le preguntó si Trump, un crítico de largo tiempo de Powell, ordenó la investigación sobre si Powell engañó al Congreso en un testimonio relacionado con una renovación del complejo de la sede de la Fed en Washington. (Reporte de Steve Holland y Kat Jackson; Escrito por Doina Chiacu; Edición en Español de Manuel Farías)