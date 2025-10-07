LeBron James insinúa “la decisión de todas las decisiones” pronto

LOS ÁNGELES (AP) — LeBron James tiene otra "decisión" que anunciar.

La estrella de los Lakers de Los Ángeles tiene algo que decir más tarde el martes, y afirma que hará pública su última decisión al mediodía, hora del Este. La referencia a la "decisión" es un guiño a cómo anunció en julio de 2010 que se unía al Heat de Miami.

James publicó en X que era "la decisión de todas las decisiones". El breve video lo muestra caminando hacia una silla, luego sentándose frente a otro hombre sentado a unos pocos pies de distancia, lo que recuerda levemente la configuración de su primera "decisión" cuando se sentó frente al locutor Jim Gray para un anuncio televisado de la noticia de que se unía al Heat.

Las redes sociales se volvieron locas con especulaciones, como era de esperar. James, el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA, cumple 41 años en diciembre y no solo es el jugador más veterano actualmente en la NBA, sino que también está a punto de establecer un récord al aparecer en su temporada 23 en la liga. No tiene contrato más allá de esta temporada, lo que provocó la obvia especulación de si este sería el modo en que anunciaría un plan de retiro.

Los precios de las entradas para el último partido de la temporada regular de los Lakers en abril se dispararon el lunes en los mercados secundarios, con fanáticos dispuestos a gastar mucho dinero por si acaso James decide que esta temporada es la última.

También hubo muchas conjeturas en las redes sociales de que la última "decisión" sería la participación de James en una campaña publicitaria de algún tipo.

