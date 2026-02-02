LeBron James no pensaba en su racha de Juego de Estrellas tras lesionarse al inicio de la temporada

NUEVA YORK (AP) — Durante dos décadas, que LeBron James fuera un All-Star era casi una certeza.

Esta temporada, no era algo seguro. Y para James, que solo quería estar lo suficientemente saludable para jugar en partidos reales, no era una prioridad.

"Realmente no pensé en eso, para ser honesto", afirmó James el domingo después de ser elegido como reserva por los entrenadores de la Conferencia Oeste para su 22da selección consecutiva al Juego de Estrellas, un récord en la NBA.

Eso se debe a que James, de 41 años, ni siquiera jugó hasta el 15to partido de los Lakers después de estar fuera por ciática. No solo se perdió casi un mes de la temporada regular, sino también el trabajo de pretemporada que realizó para convertirse en el líder anotador en la historia de la NBA y el primer jugador en la historia en jugar 23 temporadas.

"No era un objetivo mío entrar en la temporada, perderme los primeros 14 partidos y decir: 'OK, puedo ser un All-Star'", expresó James después de anotar 22 puntos en la derrota de los Lakers 112-110 ante los Knicks en su 32do partido en su carrera en el Madison Square Garden.

"Solo quería volver a jugar al nivel alto que sabía que era capaz de alcanzar una vez que me quitara el óxido de perderme la pretemporada, el campamento de entrenamiento, mis entrenamientos de verano, algo que nunca había hecho en toda mi carrera. Así que no pensé en el Juego de las Estrellas, para ser honesto".

James ha tenido un gran desempeño desde su cumpleaños el 30 de diciembre y se unió a Kareem Abdul-Jabbar, el miembro del Salón de la Fama al que superó para convertirse en el líder anotador histórico, como los únicos jugadores con múltiples selecciones al Juego de Estrellas después de los 40 años.

La selección de James generó cierto debate, algo que rara vez sucedió durante la mayor parte de su racha que comenzó en 2005, después de que jugadores como Kawhi Leonard de los Clippers y James Harden, y Alperen Sengun de Houston no fueran seleccionados.

"Por supuesto que lo merece", comentó su compañero Luka Doncic, quien fue votado como titular. "Todavía está jugando a un nivel superior a esa edad. Es increíble compartir la cancha con él".

James, quien se perdió el juego del año pasado debido a una lesión, también es el líder de carrera en puntos y minutos en el Juego de las Estrellas. Ahora puede sumar a esos totales en el juego del 15 de febrero en la casa de los Clippers de Los Ángeles.

"Los entrenadores votaron, ¿verdad? Así que mucho respeto a los entrenadores y a ellos por ver la forma en que todavía estoy jugando en esta etapa tardía de mi carrera", manifestó James. "Y poder ser un All-Star significa mucho para mi familia, las personas que han estado siguiendo mi carrera, mis fieles seguidores de LeBron. Han estado siguiendo mi viaje y siempre es gratificante desde un punto de vista humilde poder ser recompensado por el trabajo que pones".

