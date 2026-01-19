LeBron James no será titular en el All-Star Game de la NBA por primera vez desde 2004

19 ene (Reuters) - El base de Los Angeles Lakers LeBron James no estará en la alineación inicial del Partido de las Estrellas de la NBA que se celebrará el próximo mes, poniendo fin a una racha récord de 21 años en los que fue seleccionado como titular.

La NBA anunció el lunes los 10 jugadores elegidos como titulares para la exhibición de mitad de temporada, y James estuvo ausente de la alineación inicial por primera vez desde su temporada como novato.

James no participó en el Partido de las Estrellas del año pasado debido a molestias en un pie y un tobillo, lo que supuso la primera vez que fue seleccionado pero no jugó en el emblemático evento.

Los aficionados representaron el 50% de los votos para determinar los titulares de 2026, mientras que los actuales jugadores de la NBA y un panel de medios de comunicación representaron el 25% cada uno.

James, cuatro veces campeón de la NBA y máximo anotador de la liga de todos los tiempos, se enfrentó a una ardua batalla para ser elegido titular tras un inicio de temporada en el que estuvo de baja los primeros 14 partidos por una ciática.

La baja por lesión resultó costosa, ya que James tuvo problemas para encontrar su ritmo al volver a la acción.

La racha de 21 años representó una de las seguidillas más notables de excelencia sostenida en la NBA, abarcando el paso de James con los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y los Lakers.

James aún puede ser seleccionado como reserva. Los entrenadores de la NBA determinarán los siete jugadores finales de cada conferencia y sus selecciones se darán a conocer el 1 de febrero.

El Partido de las Estrellas, que este año supondrá el debut del formato Estados Unidos contra el Mundo, tendrá lugar el 15 de febrero en casa de Los Angeles Clippers.

Cinco jugadores de cada conferencia fueron honrados como titulares, con Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Nikola Jokic (Denver) y Victor Wembanyama (San Antonio) seleccionados de la Conferencia Oeste.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jaylen Brown (Boston), Jalen Brunson (Nueva York), Cade Cunningham (Detroit) y Tyrese Maxey (Filadelfia) fueron seleccionados de la Conferencia Este. (Reporte de Frank Pingue en Toronto. Editado en español por Javier Leira)