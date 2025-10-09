LeBron James se perderá la noche inaugural de su temporada 23 en la NBA por ciática

SEGUNDO, California, EE.UU. (AP) — LeBron James se perderá la noche de apertura de su temporada 23 en la NBA debido a un problema de ciática, que será reevaluada en tres a cuatro semanas, anunciaron el jueves los Lakers de Los Ángeles.

La superestrella de 40 años estará fuera de juego al menos hasta finales de octubre debido a la ciática, que es un dolor en los nervios que van desde los glúteos hasta la parte posterior de las piernas, en su lado derecho.

James aún no ha participado en una práctica completa desde que los Lakers abrieron el campamento de entrenamiento la semana pasada, y el entrenador JJ Redick dijo el jueves después de la práctica que James estaba "en su propio cronograma".

Una hora después, los Lakers anunciaron un cronograma de lesiones que significa que James probablemente se perderá al menos sus primeros cinco o seis juegos, con la posibilidad de extenderse a varios más.

Los Lakers abren la temporada regular en casa el 21 de octubre contra Golden State. Tienen ocho juegos en un lapso de 13 días comenzando el 24 de octubre.

James comenzó el campamento para su inédita 23era campaña en la NBA la semana pasada con la lesión nerviosa en la parte inferior del cuerpo que lo mantiene fuera de la cancha. Los Lakers realizaron su sexta práctica completa del campamento el jueves sin el máximo anotador en la historia de la NBA, quien también se perdió sus dos primeros juegos de pretemporada mientras trabajaba para volver a estar en condiciones competitivas.

“Tienes que jugar con las cartas que te tocan. Es una pena, pero esa es la realidad. ... Nadie ha tenido tiempo con LeBron. No solo es Deandre Ayton, sino todos. No ha estado en la cancha con el equipo, pero esa es la realidad”, dijo Redick.

El entrenador y el resto de los Lakers expresaron entusiasmo la semana pasada por la oportunidad de tener su primer campamento de entrenamiento completo juntos con James y Luka Doncic, quien apenas pudo practicar con su nuevo equipo después de unirse a Los Ángeles a mediados de la temporada pasada.

En cambio, los Lakers están instalando su ofensiva y construyendo química en la cancha durante este campamento en gran medida sin James en la cancha. También están teniendo tiempo limitado hasta ahora con Doncic, quien está haciendo un regreso deliberado a toda velocidad después de su participación en el EuroBasket durante un verano ocupado.

Los Lakers regresan a la cancha el domingo en casa contra Golden State.

Doncic participó en algunas prácticas completas la semana pasada, incluidos los juegos de práctica, pero Ayton dijo el miércoles que le encantaría tener más tiempo de práctica con las dos mayores estrellas de los Lakers.

“Es algo que he estado esperando. Solo tengo que prepararme.

JJ y el cuerpo técnico probablemente tengan algo donde puedan juntar cosas para que todos realmente desarrollemos química”, señaló Ayton.

James viajó con los Lakers para sus duelos de pretemporada a Palm Desert, California y San Francisco, pero ha estado realizando ejercicios individuales y haciendo sus propios entrenamientos.

James hizo noticia y asustó a sus fanáticos a principios de esta semana cuando insinuó “La Segunda Decisión” en las redes sociales, que resultó ser un anuncio para una marca de coñac.

James ha dicho repetidamente que no sabe si se retirará después de esta temporada, solo diciendo que el final de la carrera más larga en la historia de la NBA será “más pronto que tarde”.

Redick había dicho que tenía la esperanza de que James y Doncic participaran en al menos un juego de pretemporada que pudiera usarse como un “ensayo general” para la temporada regular, pero eso no sucederá.

Redick aún espera que Doncic juegue al menos una vez en la pretemporada. Les quedan cuatro duelos de pretemporada, incluidos dos en Los Ángeles.

