LeBron James supera a Karl Malone y se convierte en el segundo máximo anotador de la historia de la NBA

El alero LeBron James se ha convertido esta madrugada en el segundo máximo anotador histórico de la NBA, superando a Karl Malone, después de lograr 38 puntos en la derrota de Los Angeles Lakers ante Washington Wizards (127-119), y se queda solo por detrás de Kareem Abdul-Jabbar en la lista de todos los tiempos.

Con su espectacular actuación del sábado -16 de 29 tiros de campo, incluidos 4 de 10 triples, 10 rebotes y seis asistencias-, que aun así no permitió a los angelinos conseguir el triunfo, James alcanza los 36.947 puntos en su carrera, batiendo la marca de la leyenda del Utah Jazz (36.928). Con ello, se queda a 1.440 puntos del récord de Abdul-Jabbar (38.387).

"No me permitir√© pensar en eso. Siempre me he concentrado en jugar y estas cosas han sucedido org√°nicamente. Espero lograrlo en alg√ļn momento de mi carrera, pero no pensar√© demasiado en ello", se√Īal√≥ en rueda de prensa sobre la posibilidad al hist√≥rico jugador de los de p√ļrpura y oro.

La superestrella de los Lakers ha anotado 1.580 puntos esta temporada. "Solo con ser parte de esta liga durante tantos a√Īos, estar vinculado con algunos de los mejores jugadores, chicos a los que he visto jugar o sobre los que he le√≠do, que me han inspirado para ser como soy... No tengo palabras. Es un honor para m√≠, para mis amigos y familiares vivir estos momentos", concluy√≥.