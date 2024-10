LeBron y Bronny se alistan para una histórica dupla de padre e hijo y Lakers ignoran las críticas

EL SEGUNDO, California, EE.UU. (AP) — LeBron James termina cada entrenamiento estos días tirando canastas con su hijo.

Cuando los jugadores de los Lakers de Los Ángeles comienzan su recuperación con un pequeño grupo de tiradores tras los entrenamientos, el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA y su hijo Bronny James, de 20 años, se turnan con una docena de tiros junto al base Max Christie.

Recibir tanto tiempo en familia sigue siendo algo irreal para LeBron, aunque él fue quien lo hizo realidad.

“Para un padre significa todo”, admitió LeBron.

Menos de tres años después de que James admitió que deseaba concluir su decorada carrera jugando con su hijo, ya hicieron mancuerna en la pretemporada. Pronto se convertirán en la primera dupla de padre e hijo que dispute un encuentro de temporada regular en la NBA, en el mismo equipo.

“Es una sensación especial, una sensación distinta trabajar con él”, aseguró LeBron, quien cumplirá 40 años en diciembre. “Cuando llegas a trabajar todos los días, quieres intentar ayudar mutuamente. Es un mal día, lo ayudas a levantarse... Hay cosas que podemos hacer que no puedo poner en palabras”.

El mundo del deporte ha tenido la mira en los dos y los Lakers se embarcarán en un increíble experimento —aunque podría representar un reto único para los compañeros de James y el entrenador novato JJ Redick.

Bronny reconoció y lamentó el estigma en redes sociales que hubo favoritismo y nepotismo al inicio de su carrera en la NBA. Los Lakers fueron criticados por utilizar una selección de draft para garantizar que padre e hijo jueguen juntos y sus detractores cuestionaron el hecho de incluir a un jugador como Bronny, que aún tiene que pulir sus habilidades, en un contendiente.

“No será una situación fácil de navegar”, aseguró Stan Van Gundy, quien ha sido entrenador en la NBA, así como comentarista. “Habrá mucho ruido rodeando a Bronny. Si no juega, la gente va a querer que juegue al lado de LeBron. Si juega, la gente dirá que no lo merece. Pero creo que la atención debe ser que esto es algo para celebrar, es algo increíble y que no veremos mucho".

Pocos grandes deportistas han jugado al lado de sus hijos —y Ken Griffey Sr., Tom Raines y Gordie Howe no estaban en su mejor momento cuando hicieron mancuerna con sus hijos.

LeBron James sigue siendo uno de los mejores jugadores de la NBA y los Lakers son contendientes al título con un plantel armado a su alrededor y de Anthony Davis.

En otras palabras, no hay tiempo para hacer una jugarreta.

Pero los primeros meses de Bronny con el equipo han sido positivos para el equipo, tanto en la directiva y con los jugadores. Sin importar cuánto tiempo terminen jugando juntos esta temporada, los Lakers claramente no se arrepienten de haber hecho historia en el baloncesto.

El reportista de baloncesto de la AP Brian Mahoney en Nueva York contribuyó.

