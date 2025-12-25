Lecce: entrenamiento en Navidad pensando en Como

Di Francesco y los jugadores se reunieron en el centro de entrenamiento de Martignano para continuar con la preparación para el partido contra Como, que marcha en el séptimo puesto de la Serie A con 24 puntos, ocho más que Lecce.

El entrenamiento contó con la presencia de todos los integrantes del plantel, con la excepción del zambiano Lameck Banda, el maliense Lassana Coulibaly y el angoleño Kialonda Gaspar, quienes se sumaron a las selecciones de sus respectivos países para jugar la Copa Africana de Naciones 2025 en disputa en Marruecos.

Di Francesco ya sabía igualmente que Gaspar no habría podido jugar porque debía cumplir una fecha de suspensión, mientras que el albanés Medon Berisha continúa con la rehabilitación de una lesión de grado dos en el recto femoral del muslo derecho.

El entrenador esperará al entrenamiento de mañana para definir la alineación del Lecce, que marcha decimocuarto con solo cuatro puntos de ventaja sobre Hellas Verona, que integra la zona de descenso a la Serie B con Pisa (11) y Fiorentina (9). (ANSA).