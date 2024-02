Por Alan Baldwin

13 feb (Reuters) - Charles Leclerc dijo el martes que sabía de las conversaciones del piloto Lewis Hamilton con Ferrari antes de firmar su propia extensión de contrato con el equipo italiano de la Fórmula Uno el mes pasado.

El equipo más antiguo y glamuroso del deporte anunció el 25 de enero que el piloto monegasco de 26 años había firmado por varias temporadas más.

La noticia de la próxima llegada de Hamilton, siete veces campeón del mundo, en sustitución del español Carlos Sainz, fue confirmada por ambos equipos el 1 de febrero, pero no fue una sorpresa para Leclerc.

"Obviamente, este tipo de acuerdos no se cierran de la noche a la mañana", dijo a periodistas en la presentación del coche de Ferrari para la temporada 2024. "Lleva tiempo y yo estaba al tanto de esas discusiones antes de firmar mi acuerdo, así que no fue una sorpresa después de firmar".

Leclerc dijo que no había hecho ninguna demanda extra en sus discusiones contractuales.

"Creo que fue bueno que el equipo fuera transparente de todos modos, para que yo no me enterara después, pero no cambió nada para mí", añadió.

El monegasco dijo que Hamilton era obviamente "un piloto increíble, el más exitoso de la historia y también con mucha experiencia que aportará al equipo y a mí mismo, lo cual es algo bueno". "Pero de nuevo, con Carlos ha sido genial y tenemos un año más juntos para intentar hacer el mejor trabajo posible", añadió.

Leclerc también reveló que él y Hamilton habían intercambiado mensajes de texto después de que Ferrari confirmara el movimiento en un escueto comunicado.

La temporada de Fórmula Uno de este año comenzará en Bahréin el 2 de marzo.