Leclerc dice que es improbable que Ferrari gane una carrera esta temporada en F1

Por Nick Mulvenney

SINGAPUR, 2 oct (Reuters) - Charles Leclerc dijo que los aficionados de Ferrari no deberían esperar ningún milagro en el Gran Premio de Singapur de este fin de semana y calificó de insignificantes las posibilidades de la escudería italiana de ganar una carrera esta temporada.

Ferrari estuvo muy cerca de McLaren en el campeonato de constructores el año pasado, pero ahora por detrás de su rival por 337 puntos a falta de siete carreras para el final de esta campaña, están resignados a luchar con Mercedes y Red Bull por el segundo puesto.

Leclerc ha logrado cuatro terceros puestos y un segundo lugar este año, pero cree poco probable que él o su compañero de equipo Lewis Hamilton suban al escalón más alto del podio antes de que acabe la temporada.

"Creo que es muy poco probable de nuevo porque, por desgracia, el McLaren también es muy fuerte cuando hace calor", dijo a los periodistas el jueves. "Así que en comparación con nuestros principales competidores, podríamos ser más fuertes (pero) en comparación con el McLaren, no creo que nunca tengamos la ventaja".

"Pero, nunca digas nunca. Quiero decir, estoy deseando ver dónde estamos este fin de semana, y creo que tal vez otra oportunidad podría ser Las Vegas, donde las cosas son tan extrañas en esta pista". "Así que quizás esa también sea una oportunidad, pero muy baja".

Singapur fue nombrada carrera de "riesgo por calor" por la FIA el jueves, pero incluso la perspectiva de temperaturas más altas, condiciones que han favorecido a Ferrari este año, no llenó de confianza a Leclerc.

"No creo que podamos esperar ningún milagro", dijo el monegasco, que terminó noveno en la última carrera en Azerbaiyán. "No creo que esperemos ser más competitivos. En todo caso, creo que McLaren tendrá aún más ventaja en una pista como esta, así que puede que estemos un poco más lejos de McLaren".

No ganar una carrera esta temporada sería un duro golpe para la marca más famosa de este deporte y Leclerc dijo que todos en el equipo estaban dolidos.

"Creo que todos estamos decepcionados como equipo, especialmente cuando con Ferrari, siempre tienes como objetivo volver a la cima y no luchar por el segundo o cuarto puesto", dijo. "No estamos contentos. Yo no estoy contento, y tenemos que hacerlo mejor. Y eso está muy claro para todos los miembros del equipo". (Reporte de Nick Mulvenney, Editado en Español por Manuel Farías)