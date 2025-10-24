Leclerc, el más rápido en la primera práctica del GP de México ante notables ausencias
Charles Leclerc, piloto monegasco de la escudería Ferrari, fue el más rápido durante la primera prác
- 1 minuto de lectura'
Charles Leclerc, piloto monegasco de la escudería Ferrari, fue el más rápido durante la primera práctica libre del viernes de cara al Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, que tuvo notables ausencias.
Con un tiempo de 1 minuto con 18 segundos y 380 milésimas, Leclerc registró su mejor vuelta al circuito del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, de 4,304 kilómetros de longitud.
El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, registró el segundo mejor tiempo con 1:18.487, mientras que el alemán Nico Hülkenberg, de Sauber, tuvo la tercera mejor marca con 1:18.760.
El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato de pilotos, quedó cuarto a 404 milésimas de Leclerc.
A bordo de su bólido de Alpine, el volante argentino Franco Colapinto registró su mejor vuelta en 1:19.331 y acabó noveno.
Como estaba previsto, el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo y cinco veces ganador en México, no participó en la primera práctica para dejar su plaza por Red Bull al británico Arvid Lindblad.
Lindblad, de 18 años, fue sexto en este ensayo inicial, con un tiempo de 1:18.997.
La misma situación se presentó en la escudería McLaren, donde el británico Lando Norris, que marcha detrás del líder de la temporada, cedió el lugar al mexicano Patricio O'Ward, quien fue decimotercero con 1:19.680.
Por Ferrari no participó el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial y dos veces ganador en el autódromo mexicano.
La escudería del Cavallino Rampante mandó a pista al novato italiano Antonio Fuoco, cuyo mejor tiempo estuvo 2,474 segundos encima de Leclerc.
La segunda tanta de ensayos se realizaba más tarde, a partir de las 16:00 locales (22:00 GMT).
Resultados de la 1ª tanda de ensayos libres:
Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:18.380
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:18.487
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:18.760
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:18.784
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:18.916
Arvid Lindblad (GBR/Red Bull) 1:18.997
Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:19.038
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:19.090
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:19.331
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:19.384
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.409
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:19.472
Patricio O'Ward (MEX/McLaren-Mercedes) 1:19.680
Frederik Vesti (DEN/Mercedes) 1:19.689
Paul Aron (EST/Alpine-Renault) 1:19.862
Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari) 1:20.073
Ayumu Iwasa (JPN/Red Bull) 1:20.153
Luke Browning (GBR/Williams-Mercedes) 1:20.310
/bds/str/ag
Otras noticias de Fórmula 1
- 1
María del Carmen Avilés rompe el silencio: su vida junto al rey del chimento, los enemigos y la ausencia de “herederos”
- 2
La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
- 3
Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo
- 4
Financial Times: “Lo que está ocurriendo es una forma descarada de imperialismo financiero”