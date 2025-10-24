Leclerc, el más rápido en la primera práctica del GP de México ante notables ausencias

Charles Leclerc, piloto monegasco de la escudería Ferrari, fue el más rápido durante la primera práctica libre del viernes de cara al Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, que tuvo notables ausencias.

Con un tiempo de 1 minuto con 18 segundos y 380 milésimas, Leclerc registró su mejor vuelta al circuito del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, de 4,304 kilómetros de longitud.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, registró el segundo mejor tiempo con 1:18.487, mientras que el alemán Nico Hülkenberg, de Sauber, tuvo la tercera mejor marca con 1:18.760.

El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato de pilotos, quedó cuarto a 404 milésimas de Leclerc.

A bordo de su bólido de Alpine, el volante argentino Franco Colapinto registró su mejor vuelta en 1:19.331 y acabó noveno.

Como estaba previsto, el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo y cinco veces ganador en México, no participó en la primera práctica para dejar su plaza por Red Bull al británico Arvid Lindblad.

Lindblad, de 18 años, fue sexto en este ensayo inicial, con un tiempo de 1:18.997.

La misma situación se presentó en la escudería McLaren, donde el británico Lando Norris, que marcha detrás del líder de la temporada, cedió el lugar al mexicano Patricio O'Ward, quien fue decimotercero con 1:19.680.

Por Ferrari no participó el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial y dos veces ganador en el autódromo mexicano.

La escudería del Cavallino Rampante mandó a pista al novato italiano Antonio Fuoco, cuyo mejor tiempo estuvo 2,474 segundos encima de Leclerc.

La segunda tanta de ensayos se realizaba más tarde, a partir de las 16:00 locales (22:00 GMT).

Resultados de la 1ª tanda de ensayos libres:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:18.380

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:18.487

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:18.760

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:18.784

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:18.916

Arvid Lindblad (GBR/Red Bull) 1:18.997

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:19.038

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:19.090

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:19.331

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:19.384

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.409

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:19.472

Patricio O'Ward (MEX/McLaren-Mercedes) 1:19.680

Frederik Vesti (DEN/Mercedes) 1:19.689

Paul Aron (EST/Alpine-Renault) 1:19.862

Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari) 1:20.073

Ayumu Iwasa (JPN/Red Bull) 1:20.153

Luke Browning (GBR/Williams-Mercedes) 1:20.310

