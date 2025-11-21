LA NACION

Leclerc es el más rápido con Ferrari en los primeros entrenamientos del GP de Las Vegas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Leclerc es el más rápido con Ferrari en los primeros entrenamientos del GP de Las Vegas
Leclerc es el más rápido con Ferrari en los primeros entrenamientos del GP de Las VegasManu Fernandez - AP

LAS VEGAS, 20 nov - Charles Leclerc fue el más rápido para Ferrari en la primera práctica del Gran Premio de Las Vegas el jueves, mientras que el líder del campeonato de Fórmula Uno, Lando Norris, quien rozó el muro con su McLaren y tuvo dificultades, terminó en sexto lugar.

Leclerc completó una vuelta a la pista iluminada con un mejor tiempo de 1:34,802, 0,166 más rápido que Alex Albon de Williams.

Yuki Tsunoda, de Red Bull, fue tercero, su compañero de equipo y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, cuarto, y Carlos Sainz, de Williams, quinto.

Norris tiene una ventaja de 24 puntos en el campeonato con tres rondas restantes sobre su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, quien fue octavo en la práctica.

McLaren ha advertido repetidamente que probablemente tendrán más dificultades en un circuito que no les ha favorecido en el pasado.

"Creo que este podría ser un fin de semana complicado", dijo el director ejecutivo Zak Brown a la cadena Sky Sports a mitad de la sesión, después de que Norris rozó el muro sin sufrir daños.

La sesión inaugural se disputó en un circuito sucio y poco representativo, en calles utilizadas por el tráfico habitual, pero Leclerc marcó el ritmo desde el principio, con su compañero de equipo Lewis Hamilton finalizando en la undécima posición.

Isack Hadjar, de Racing Bulls, fue el séptimo más rápido en su última vuelta de la sesión, y George Russell, de Mercedes, ganador del año pasado, fue noveno, con su compañero de equipo Kimi Antonelli completando los diez primeros. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

LA NACION
Más leídas
  1. Quién es el último eliminado de MasterChef Celebrity que sorprendió a todos
    1

    Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 19 de noviembre

  2. Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años
    2

    Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años

  3. Tras la destitución, Dalma y Gianinna Maradona pidieron la detención de Julieta Makintach
    3

    Tras la destitución, Dalma y Gianinna Maradona pidieron la detención de Julieta Makintach

  4. A cuánto cotizó el dólar este jueves 20 de noviembre
    4

    A cuánto cotizó el dólar este jueves 20 de noviembre

Cargando banners ...