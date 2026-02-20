Leclerc es el más rápido para Ferrari en la última jornada de pruebas de F1

20 feb (Reuters) -

La Fórmula Uno concluyó el viernes las pruebas de pretemporada en Baréin, con Charles Leclerc como el más rápido para Ferrari y el novato de Racing Bulls, Arvid Lindblad, batiendo el récord de un solo día con 165 vueltas.

El mejor tiempo de Leclerc, de un minuto y 31,992 segundos, fue 0,879 más rápido que el del actual campeón de McLaren, Lando Norris, segundo en la tabla de tiempos y el más veloz de la segunda prueba de tres días.

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen fue tercero con Red Bull, y George Russell quedó cuarto con Mercedes.

Leclerc estuvo todo el día en el coche, mientras su compañero de equipo y siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton observaba desde el garaje, y completó 132 vueltas al circuito de Sakhir.

Alpine, último en la clasificación general en 2025, tuvo a Pierre Gasly como quinto más rápido, con Oliver Bearman sexto para Haas y Gabriel Bortoleto séptimo para el equipo oficial de Audi, que ha sustituido a Sauber en la parrilla de salida.

Lindblad, el único novato de esta temporada, fue noveno y estableció un récord de vueltas en un solo día en Baréin con el coche de Racing Bulls, que se mostró sólido con el nuevo motor Red Bull. El récord anterior era de 161, establecido por Oscar Piastri, de McLaren, la semana pasada.

En el otro extremo de la tabla, el problemático Aston Martin solo completó seis vueltas, con Lance Stroll programado para estar en el coche todo el día, pero sin poder marcar un tiempo debido a un problema con la batería que dejó al equipo fuera de la pista.

La temporada de 24 rondas comienza en Australia el 8 de marzo. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)