Leclerc: "Sainz está pilotando a un nivel muy alto y eso es fantástico para Ferrari"

El piloto monegasco Charles Leclerc dejó claro que su compañero en Ferrari, el español Carlos Sainz, está "pilotando a un nivel muy alto" y "haciendo un mejor trabajo" en este inicio de temporada del Mundial de Fórmula 1, pero aseguró que no está "preocupado" y que tampoco cree que el madrileño se haya adaptado mejor al monoplaza.

"No (se está adaptando mejor Sainz al coche), creo que es tan simple como que está haciendo un mejor trabajo. Creo que en Baréin es difícil comparar porque por mi parte tuve problema y aún así fue un fin de semana muy fuerte por mi parte. Sin embargo, en las dos últimas carreras ha sido más fuerte", remarcó Leclerc en la rueda de prensa previa al Gran Premio de China.

Por ello, tiene claro que "ahora" es a él la que le toca "trabajar , especialmente en el ritmo de clasificación, que normalmente es un punto fuerte". "He estado teniendo dificultades para armar una buena vuelta y es una línea muy fina entre hacerlo bien o completamente mal en la vuelta de salida y colocar los neumáticos en la ventana correcta".

"Por ahora he estado luchando más que lo que ha hecho Carlos, pero él está pilotando a un nivel muy alto, lo que creo que es fantástico para el equipo y es genial para mí también. He estado trabajando mucho en eso y, normalmente, cuando trabajo en ciertos puntos, tengo bastante confianza en poder mejorar bastante rápido. Entonces no estoy preocupado, pero obviamente ahora tengo que demostrarlo en la pista, a partir de este viernes en la clasificación", sentenció.