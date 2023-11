Por Rory Carroll

LAS VEGAS, 18 nov (Reuters) - Charles Leclerc puso a Ferrari en la pole position del Gran Premio inaugural de Las Vegas el s√°bado, acompa√Īado en la primera fila por el triple campe√≥n mundial de la F√≥rmula Uno Max Verstappen de Red Bull.

Carlos Sainz de Ferrari fue el segundo m√°s r√°pido en la calificaci√≥n, con Verstappen tercero, pero el espa√Īol tiene una penalizaci√≥n de 10 puestos en la parrilla despu√©s de las reparaciones en su coche tras los da√Īos que sufri√≥ por un incidente en las pr√°cticas.

Leclerc fue el m√°s r√°pido en las tres fases de clasificaci√≥n en una iluminada secci√≥n de la avenida conocida como The Strip, con su tel√≥n de fondo de ne√≥n de hoteles y casinos emblem√°ticos, para su tercera pole en las √ļltimas cuatro carreras.

El piloto monegasco a√ļn estaba decepcionado con sus vueltas, y un tiempo de pole de un minuto 32,726 segundos s√≥lo media d√©cima m√°s r√°pido que Sainz.

"No hice un buen trabajo, pero fue suficiente para la primera posici√≥n, as√≠ que eso es todo lo que necesitamos y ahora nos centraremos en ma√Īana para tratar de poner todo en la carrera", dijo.

"Normalmente es ahí donde nos falta más rendimiento, así que espero que podamos ponerlo todo y ganar aquí".

George Russell será tercero para Mercedes, con Pierre Gasly cuarto en la parrilla para Alpine en la primera carrera en la Ciudad del Pecado desde la década de 1980.

La pareja de Williams formada por Alex Albon y el debutante estadounidense Logan Sargeant se clasificaron en una impresionante, y sorprendente, quinta y sexta posición.

Verstappen abandon√≥ en su √ļltima vuelta, sabiendo que no ten√≠a que batir a Sainz en pista para conseguir un puesto en la primera fila, mientras busca su victoria 18 en un temporada cuyos t√≠tulos se decidieron hace tiempo.

"Creo que hoy hemos sacado el máximo. Creo que durante todo el fin de semana nos ha faltado un poco de rendimiento a una vuelta y eso ha quedado bastante claro", dijo el piloto neerlandés.

Valtteri Bottas saldrá séptimo con Alfa Romeo, Kevin Magnussen octavo con Haas y Fernando Alonso noveno con Aston Martin.

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Mercedes, no logró clasificarse entre los diez primeros, ya que fue undécimo, pero saldrá décimo debido a la penalización de Sainz.

Sergio Pérez, de Red Bull, que puede conseguir el segundo puesto en la general del campeonato este fin de semana, saldrá 11, mientras que Sainz baja al 12.

Mclaren se queda fuera

Los dos McLaren no lograron pasar la primera fase, con el brit√°nico Lando Norris 16 y su compa√Īero de equipo, el novato australiano Oscar Piastri, en la √ļltima fila en el puesto 19, en un rev√©s para su intento de consolidar el cuarto puesto en la clasificaci√≥n general.

Ambos suben un puesto, sin embargo, despu√©s de que el Aston Martin de Lance Stroll, que se clasific√≥ 14, recibi√≥ una penalizaci√≥n de cinco posiciones en la parrilla por adelantar mientras ondeaban dobles banderas amarillas en la √ļltima sesi√≥n libre.

"Muy decepcionado. Pensábamos que íbamos a tener problemas este fin de semana, pero no creía que ninguno de los dos coches fuera a salir en la Q1", dijo el jefe estadounidense de McLaren, Zak Brown, a la cadena de televisión Sky Sports.

"Sabemos que las curvas lentas no son nuestro punto fuerte y no somos malos pero tampoco grandes en estas largas rectas y donde somos fuertes es en las curvas de alta velocidad y velocidad media que este circuito no tiene muchas".

"No es un buen momento con lo cerca que estamos en el campeonato (de Aston Martin) para tener los dos coches en la Q1, pero vamos a ver qu√© pasa ma√Īana".

El Alpine de Esteban Ocon también tendrá trabajo en la carrera, arrancando desde la posición 17 de la parrilla después de casi chocar con Verstappen al final.

Verstappen llamó "idiota" al francés por la radio del equipo mientras Ocon se quejaba de que: "Es una broma, sinceramente: Verstappen tirándose en la primera curva como un loco".

La clasificación comenzó a la medianoche del viernes, convirtiendo a Las Vegas en el primer gran premio desde Japón en 2019 en el que la pole position se decidió el mismo día de la carrera.

La largada a las 22.00 horal local (0600 GMT) ser√° la m√°s tard√≠a de la historia de la F1. (Escrito por Alan Baldwin en Londres, Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)