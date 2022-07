Lecomte: "El Espanyol es un gran club, no es un trampolín"

El nuevo portero del RCD Espanyol Benjamin Lecomte, que llega cedido por el Mónaco hasta final de temporada y sin opción de compra, tras estar el año pasado cedido en el Atlético de Madrid pero sin jugar, aseguró en su presentación que no llega al club blanquiazul pensando en usarlo de "trampolín".

"He progresado mucho en estos años y he de darle las gracias al Espanyol por darme esta confianza. Este es un gran club de la Liga, no es un trampolín. Quiero mostrar mis capacidades y marcar la historia y quedarme por hacer una muy buena temporada", manifestó en rueda de prensa.

Desveló que no dudó en aceptar otra cesión, esta vez al Espanyol. "Estoy muy contento de estar aquí y voy a darlo todo para hacer una buena temporada. Desde que supe este interés quise firmar por el Espanyol para progresar en mi carrera. Para mí ha sido clave tener esta posibilidad", reconoció.

Eso sí, viene de no disputar minutos en el Atlético, viviendo a la sombra de Jan Oblak. "Parece un poco extraño no haber jugador el año pasado, pero, al final, con un equipo como el Atleti, con jugadores de alto nivel, he progresado mucho, en los entrenamientos hay gran intensidad. Eso me ha dado ganas de seguir en LaLiga", señaló.

"Uno entiende lo que es ser un portero con Oblak cuando pasas un año con él. Cambió mi mentalidad, ahora entiendo porque es uno de los mejores del mundo. Pero mis referentes son más porteros como Neuer o Ter Stegen", se sinceró el meta parisino de 31 años.

Por su parte, el consejero delegado blanquiazul, Mao Ye, celebró su fichaje tras la salida de Diego López. "Espero que nos aportes muchísimo esta temporada", le pidió. Domingo Catoira, director deportivo 'perico', elogió su incorporación. "Nos hacemos con un gran profesional, con un portero de dilatada experiencia. Le damos las gracias por su esfuerzo y su paciencia", expresó.