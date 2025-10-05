Lecornu anuncia un gobierno continuista y que "tendrá que llegar a acuerdos con la oposición"

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha presentado este domingo a su nuevo gobierno, marcado por el continuismo y por la necesidad de "llegar a acuerdos con la oposición", en sus propias palabras. Los puestos clave se mantienen con respecto al gobierno del antecesor de Lecornu, François Bayrou, quien tuvo que dejar el cargo tras el rechazo de una moción de confianza en el Parlamento.

El secretario general de la Presidencia, Emmanuel Moulin, ha revelado desde la explanada del Elíseo, los 18 nombres, la mayoría conocidos, ya que hasta doce ministros dimitidos han vuelto al gabinete. Bruno Retailleau estará en el Ministerio del Interior; Gérald Darmanin, en Justicia; Elisabeth Borne, en Educación Nacional; Manuel Valls, en Territorios de Ultramar; Catherine Vautrin, en Trabajo y Sanidad; Annie Genevard, en Agricultura; Jean-Noël Barrot, en Asuntos Exteriores y Rachida Dati, en Cultura.

El primer Consejo de Ministros se celebrará el lunes a las 16.00 horas y en él estará el presidente, Emmanuel Macron, según ha anunciado el Palacio del Elíseo. El propio Lecornu ha defendido la elección de su gobierno, que "reúne y se asemeja a la base común que nos sustenta en el Parlamento".

"Estos ministros tendrán la difícil misión de dotar al país de un presupuesto antes del 31 de diciembre y de servir a Francia", ha resaltado. La oposición ha criticado ya la elección de los ministros. Así, la dirigente de la formación de extrema derecha Agrupación Nacional Marine Le Pen ha cargado contra la "patética" elección de Lecornu.

"Es un gobierno idéntico, aderezado con el hombre que llevó a Francia a la bancarrota. Estamos sin palabras..." ha publicado en su cuenta en X. El líder de la formación, Jordan Bardella, ha amenazado ya con una moción de censura contra "los últimos macronistas aferrados a la balsa de Medusa". Este gobierno "tiene definitivamente todo de continuidad y absolutamente nada de la ruptura que esperan los franceses", ha argumentado.

Desde la formación de izquierda La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon se ha preguntado "¿Todo para eso?" en referencia a la "procesión de aparecidos, de los cuales el 80% son de Los Republicanos y ex Los Republicanos contratados para continuar una política que ha causado tanto sufrimiento popular y tanto daño ecológico".

"No durará. La cuenta atrás para derrocarlos a todos ha comenzado", ha advertido.

Según medios franceses, pesos pesados cercanos a Macron como Édouard Philippe, Gabriel Attal o Christophe Béchu han rechazado los puestos que se les han ofrecido en el nuevo ejecutivo.