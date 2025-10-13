Lecornu presentará presupuesto que reduce el déficit en Francia al 4,7% a finales de 2026: diario

PARÍS, 13 oct (Reuters) - El Gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentará un presupuesto con el que pretende reducir el déficit al 4,7% a finales del próximo año, informó el lunes el diario financiero francés La Tribune.

La edición, que se publicará el martes, señala que el presupuesto tratará de reducir los costos en 31.000 millones de euros mediante una combinación de recortes del gasto y aumento de los ingresos.

Se espera que el presupuesto incluya una medida fiscal dirigida a las sociedades de cartera usadas por los ricos y no aumentará las pensiones y las prestaciones sociales en línea con la inflación, informó el periódico. (Reporte de Makini Brice, Leigh Thomas, Richard Lough y Geert De Clercq. Editado en español por Natalia Ramos)