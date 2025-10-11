Lecornu, primer ministro francés: nuevo gobierno debe reflejar la realidad parlamentaria
PARÍS, 11 oct (Reuters) - El próximo gobierno francés deberá reflejar la composición de la Asamblea Nacional, declaró el sábado el primer ministro, Sébastien Lecornu, tras su reelección.
"Necesitamos un Gobierno que refleje la realidad del Parlamento, pero que no sea rehén de intereses partidistas", declaró a periodistas tras una visita a una comisaría de policía en L'Hay-les-Roses, un suburbio al sur de París.
Consultado por la posible suspensión de la reforma de pensiones en Francia, Lecornu afirmó que "todos los debates son posibles siempre que sean realistas". (Reporte de Mathieu Rosemain, edición de Mark Potter. Editado en español por Natalia Ramos)
