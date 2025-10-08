Lecornu ve posible un acuerdo presupuestario en Francia y aleja el riesgo de elecciones anticipadas

PARÍS, 8 oct (Reuters) -

El primer ministro provisional francés, Sébastien Lecornu, se mostró cautelosamente optimista el miércoles, y afirmó que podría alcanzarse un acuerdo sobre el presupuesto del país este año, lo que aleja el riesgo de unas elecciones anticipadas.

Los comentarios de Lecornu ocurrieron cuando se disponía a concluir el miércoles las conversaciones con varios partidos e informar al presidente Emmanuel Macron sobre si ha encontrado una manera de poner fin a la peor crisis política de Francia en décadas.

"Hay una voluntad de tener un presupuesto para Francia antes del 31 de diciembre de este año", dijo Lecornu a los periodistas después de reunirse el martes con los conservadores y los partidos de centro-derecha, y antes de reunirse con el Partido Socialista.

"Y esta voluntad crea un impulso y una convergencia, evidentemente, que aleja las perspectivas de disolución (del Parlamento)", dijo.

Lecornu añadió que se reuniría con Macron más tarde el miércoles, como estaba previsto, para discutir los resultados de sus conversaciones.

Macron se ha enfrentado a llamamientos de la oposición para que convoque elecciones parlamentarias anticipadas, o dimita, para poner fin a la crisis política.

Lecornu, el quinto primer ministro de Francia en dos años, presentó su dimisión y la de su Gobierno el lunes, horas después de que se anunciara el domingo, convirtiéndose en la Administración más breve de la Francia moderna.

Aliados y enemigos amenazaron con derrocar al nuevo Gobierno, y Lecornu afirmó que eso le hubiera impedido realizar su trabajo.

(Información de Inti Landauro, Makini Brice, Sudip Kar-Gupta; redacción de Ingrid Melander; edición de Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)