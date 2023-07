Ledecky se enfrenta a la próxima generación en el inicio de la natación

FUKUOKA, Japón (AP) — Pocas veces Katie Ledecky se ha despedido sin un oro o plata en sus actuaciones olímpicas y en campeonatos mundiales desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Pero eso podría ocurrir el domingo en el primer día de la natación del Campeonato Mundial en los 400 metros libres de mujeres. Esta es quizá la carrera más anticipada del programa de ocho días.

Una de las máximas nadadores del estilo libre de todos los tiempos, Ledecky enfrentará a dos jóvenes estrellas: la canadiense Summer McIntosh, de 16 años; y la australiana Ariarne Titmus, de 22 años.

“Por supuesto Summer y Ariarne han tenido unos increíbles tiempos rápidos en los últimos dos años”, indicó Ledecky, de 26 años. “Sé que estarán ahí y sé que hay otras contendientes”.

El entrenador del equipo de Estados Unidos Bob Bowman resumió la competencia, especialmente el primer día.

“Definitivamente hay competidores con talento para ser estrellas en la natación”, indicó. “Estarán tres de ellas en los 400 metros libres”.

McIntosh estableció un nuevo récord mundial de los 400 metros hace cuatro meses de 3 minutos, 56,08 segundos. Superó a Titmus, quien anteriormente le arrebató el récord a Ledecky.

La estadounidense sigue dominando los 800 y 1.500 metros. Pero no los 400.

Titmus asegura que los 400 es “su hijo”. Y es el evento en el que ganó su primer oro olímpico.

El botín de medallas de Ledecky es el siguiente: Siete oros y una plata olímpica. En el Mundial tiene 19 oros y una plata. Además suma cuatro platas —en olímpicos y mundiales— en los relevos y en los 200 metros.

McIntosh debutó en los olímpicos hace dos años en Japón y terminó cuarta en los 400 metros a los 14 años. Titmus ganó y Ledecky fue segunda.

Las cosas han cambiado desde entonces y McIntosh llega a la carrera como la favorita.

“Realmente no me gusta enfocarme en las expectativas de nadie que no sea yo”, advirtió McIntosh. “Quiero decir, es irrelevante. Realmente siento la presión externa. Obviamente está ahí, pero al final del día lo único que puedo hacer es hacer mi mejor esfuerzo”.

Ledecky podría hacer historia en los 800 metros en el penúltimo día de competencias. Podría convertirse en la primer persona —hombre o mujer— en ganar seis campeonatos del mundo en el mismo evento.

Bowman también entrena a la estrella en ascenso francés Léon Marchand, quien amenaza el récord mundial de Michael Phelps en los 400 metros combinados de 4:03.84 minutos. Ha conseguido un tiempo de 4:04.28 y es considerado el próximo Phelps, el hombre que ganó 23 oros olímpicos.

Esa competencia también se lleva a cabo el domingo.

AP