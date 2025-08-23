Ledo agradece a las organizaciones sindicales la desconvocatoria de la huelga en las escuelas infantiles

OVIEDO, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

La consejera de Educación de Asturias, Eva Ledo, ha celebrado este sábado la desconvocatoria de la huelga en la red de escuelas infantiles 0-3 años, manifestando su agradecimiento a las organizaciones sindicales por ese "voto de confianza".

CCOO, UGT y CSIF anunciaron este viernes la desconvocatoria de la huelga, que estaba prevista para el próximo día 4 de septiembre en las escuelas infantiles.

Ledo ha explicado que durante los últimos meses han mantenido reuniones periódicas con los sindicatos para informar sobre el progreso de la integración, celebrándose encuentros en junio, julio y agosto.

"No me informaron personalmente de que iban a hacer una desconvocatoria de huelga", ha indicado, aunque ha reconocido que entiende que los sindicatos "ven progreso" en las negociaciones.

La responsable autonómica ha manifestado su deseo de que el proceso "empiece con total paz" y ha asegurado que afronta este reto "con ilusión y muchas ganas".

"Confío en que todos vayamos a sumar y a trabajar por esta misma idea", ha declarado.

CONCERTADA Y COMEDORES

De cara al próximo curso, Ledo ha informado de que tienen pendiente una reunión con la enseñanza concertada, prevista para la próxima semana, que será la cuarta dentro de la mesa de negociación actualmente abierta.

Esta será "la única cita pendiente" de las negociaciones en curso.

Finalmente, la consejera ha confirmado que los centros escolares mantendrán el servicio de comedor durante septiembre, tal como estaba previsto.

"A lo largo de julio y agosto hemos ido perfilando los últimos detalles para que puedan contar con ese servicio", ha explicado, señalando que se ultimarán los preparativos antes del inicio del curso el 9 de septiembre.