Lee Jae-myung: Corea del Sur debe juzgar a los responsables de intento de ley marcial

Por Joyce Lee y Ju-min Park

SEÚL, 3 dic (Reuters) -

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, afirmó el miércoles que aún quedaba trabajo por hacer para abordar las consecuencias del fallido intento de ley marcial de su predecesor hace un año y que el país debía garantizar que los responsables fueran llevados ante la justicia.

Con motivo del primer aniversario del impactante anuncio de la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, Lee dijo que la acción del expresidente Yoon Suk-yeol había amenazado con un revés irreparable para el país, pero el pueblo se levantó y detuvo a los militares con sus propias manos.

"La temeridad de quienes intentaron destruir el orden constitucional e incluso planear una guerra por sus ambiciones personales debe ser llevada ante la justicia", dijo.

"El golpe de Estado del 3 de diciembre no fue solo una crisis para la democracia en un país. Si la democracia en Corea del Sur se hubiera derrumbado, habría significado un revés (...) para la democracia mundial".

La declaración de ley marcial de Yoon sumió a un país, visto como una historia de éxito democrático, en meses de agitación política, justo cuando la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los socios comerciales globales sacudió la economía de Corea del Sur, que depende de las exportaciones.

El líder conservador fue destituido más tarde y Lee, que perdió frente a Yoon en las presidenciales de 2022, ganó unas elecciones anticipadas en junio con la misión de sacar al país de la perturbación de la ley marcial, ya que los acusados de estar implicados fueron detenidos y juzgados por subversión.

Desde su llegada al poder, Lee ha logrado cerrar un acuerdo arancelario con Estados Unidos tras dos cumbres con Trump, pero persisten profundas fisuras en la sociedad y preocupa que el bando conservador se sienta perseguido.

Lee advirtió de que reformar el país tras la crisis de la ley marcial sería doloroso y llevaría mucho tiempo.

"Al igual que tratar el cáncer extirpando las células cancerosas que han echado raíces en lo más profundo del cuerpo, no puede completarse tan fácilmente", dijo.

(Información de Ju-min Park y Joyce Lee; redacción de Jack Kim; edición de Ed Davies y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)