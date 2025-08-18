Leeds celebra regreso a Premier League con victoria contra Everton

El Leeds, uno de los recién ascendidos este año a la Premier League, arrancó su campaña en la élite de Inglaterra este lunes con victoria 1-0 contra Everton.

El alemán Lukas Nmecha, que apenas llevaba seis minutos sobre el césped de Elland Road, anotó en la recta final del partido un polémico penal (84) para asegurar los primeros tres puntos del equipo entrenado por el alemán Daniel Farke.

El penal fue señalado tras el impacto de un disparo de Anton Sachs en el brazo izquierdo de James Tarkowski, si bien el defensa no pudo hacer nada por evitarlo.

El Everton, que en los últimos años ha estado cerca de los puestos de descenso, arranca con tropiezo una campaña llamada a ser ilusionante, con el estreno de su nuevo estadio y el fichaje de jugadores como el cedido Jack Grealish, quien disputó 20 minutos en Elland Road.

En la próxima jornada, el Leeds visitará el sábado al candidato al título Arsenal, mientras que los Toffees estrenarán el domingo su Everton Stadium contra el Brighton.