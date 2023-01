Leeds, Leicester y Southampton avanzan en la Copa FA

MANCHESTER (AP) ‚ÄĒ Mientras que en la Liga Premier batallan por su supervivencia, el Leeds, Leicester y Southampton avanzaron en la Copa FA.

Asegurar su permanencia en la primera división sigue siendo la prioridad para los tres, pero la copa ha sido una temporal distracción para ambos clubes que se encuentran peleando por no descender.

El Leeds venció por 3-1 al Accrington Stanley, de la tercera división. Leicester se sobrepuso por 1-0 al Walsall, de la cuarta división, y el colero de la liga Southampton superó por 2-1 el sábado al Blackpool, de la segunda división.

Los goles de Jack Harrison, el dominicano Junior Firpo y el colombiano Luis Sinisterra acabaron con cualquier posibilidad de una historia de ensue√Īo para el Accrington en casa en el Estadio Wham. Leslie Adekoya les dio algo que festejar con un gol de consolaci√≥n cerca del final.

Fue la segunda victoria para el Leeds desde el 5 de noviembre. Ambos triunfos han sido en la copa.

Leicester ‚ÄĒque gan√≥ la Copa en 2021‚ÄĒ necesit√≥ de un gol a los 68 minutos de Kelechi Iheanacho para poner fin a la resistencia del Walsall. Youri Tielemans fall√≥ un penal.

La otra victoria del Leicester desde el 20 de diciembre fue en la ronda anterior de la Copa.

Romain Perraud anotó un doblete para la victoria del Southampton. Charlie Patino acercó al Blackpool.

Fulham a prueba

El suplente de 15 a√Īos del Sunderland Christopher Rigg pens√≥ que hab√≠a anotado un c√©lebre gol ante el Fulham, de la Liga Premier, s√≥lo para que su tanto fuera anulado por fuera de lugar.

Rigg anot√≥ en el tiempo a√Īadido en Craven Cottage, pero la celebraci√≥n del club de segunda divisi√≥n se vio interrumpido.

Sunderland se fue al frente con un tanto de Jack Clarke. Tom Cairney empató por el Fulham, para establecer un partido de desempate.

Habr√°n desempates en los encuentros del Sheffield Wednesday vs. Fleetwood (1-1), Ipswich vs. Burnley (0-0), Luton vs. Grimsby (2-2) y Blackburn vs. Birmingham (2-2).

El Bristol City, de la segunda división, avanzó la quinta ronda al superar 3-0 al West Brom.

AP