Leeds vence a Forest y da un gran paso hacia asegurar su permanencia en la Liga Premier

LEEDS, Inglaterra (AP) — Leeds United anotó dos veces en cuatro minutos en un primer tiempo dominante y luego agregó un tercero poco después del descanso, venciendo el viernes 3-1 a Nottingham Forest para un gran impulso en su lucha contra el descenso de la Liga Premier

La cuarta victoria consecutiva de Leeds en la noche del viernes lo elevó nueve puntos por encima de la zona de descenso y lo igualó en puntos con los dos clubes por encima, Crystal Palace y Tottenham Hotspur

La racha de cuatro partidos invictos de Forest en la liga llegó a un abrupto final, y permaneció en el puesto 17

Leeds comenzó siendo el mejor equipo y se adelantó después de 26 minutos

Con la defensa de Forest estática, Jayden Bogle corrió hacia un magnífico pase de Ilia Gruev y lo empujó superando al portero

Cuatro minutos después, Noah Okafor rompió una sequía de 16 partidos sin anotar para poner el 2-0. Pero gran parte del crédito fue para James Justin, quien inició la jugada en la banda derecha y vio su disparo desviado hacia el camino del ex extremo del Napoli y AC Milan, quien no falló

Dominic Calvert-Lewin completó la anotación tres minutos después del segundo tiempo cuando se lanzó para empujar con el pecho el balón de Gruev en el área, superando a Stefan Ortega

El gol de consolación de Lorenzo Lucca para Forest, con seis minutos restantes, hizo poco para disminuir el entusiasmo de los aficionados locales en Elland Road

“Siempre es agradable llevarse los tres puntos de regreso al campo de entrenamiento. Los merecíamos, trabajamos duro. Parte del fútbol que jugamos esta noche fue de lo mejor que hemos jugado en toda la temporada. Hacer una actuación así es importante en la liga", dijo Justin

