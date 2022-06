Legado: Los LA Lakers de Jerry Buss, el documental de Disney+ que da replica a Tiempo de victoria de HBO

Disney+ ha publicado el tráiler de Legado: Los LA Lakers de Jerry Buss, serie documental original de la plataforma sobre el mítico equipo de baloncesto californiano que estará disponible próximamente. Un adelanto que llega pocas semanas después del final de la primera temporada de Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers, la serie de ficción de HBO basada en esta historia real que fue duramente criticada por Magic Johnson y otros miembros de aquella inolvidable generación de jugadores.

Legado: Los LA Lakers de Jerry Buss contará con diez episodios y arrancará en 1979, cuando Buss compró el equipo y lo llevó hasta la época más dorada de su historia durante los años 80.

Sin embargo, al contrario que la serie de HBO, Legado: Los LA Lakers de Jerry Buss será una serie estrictamente documental con imágenes de archivo inéditas y testimonio de los protagonistas, al estilo de El último baile, la exitosa docuserie de Netflix sobre Michael Jordan estrenada en 2020.

El adelanto cuenta con testimonios de Magic Johson, Lebron James, Shaquille O'Neal o Kareem Abdul-Jabbar. Además, Legado: Los LA Lakers de Jerry Buss también pondrá el foco la figura del tristemente fallecido Kobe Bryant, por lo que presumiblemente tendrá un espacio dedicado a su figura en la serie.

https://www.youtube.com/watch?v=C1LlDb_NVMQ

Tras el anuncio de la segunda temporada de Tiempo de victoria en el pasado mes de abril, Magic Johnson, gran estrella de aquellos Lakers, se mostró especialmente crítico con la serie, ya que no contó con la colaboración de los jugadores.

"Necesitas a alguien que lo viviese, no a alguien que diga 'yo creo esto' o 'yo vi aquello'. No sé qué es esto de Tiempo de victoria, no la he visto ni pienso verla. Y el resto de los chicos dijeron lo mismo. Kareem (Abdul-Jabbar), todos. No lo puedes hacer", aseguró el ex jugador.

De hecho, en su sinopsis oficial, Disney+ señala que esta es la historia de aquel equipo "contada solo por sus protagonistas", un apunto que podría hacer referencia a esas críticas palabras de Johnson contra Tiempo de victoria por no haber contado con los jugadores de los Lakers a la hora de elaborar su ficción.

Dicha sinopsis oficial de Legado: Los LA Lakers es la siguiente: "Con acceso exclusivo a la familia Buss y con interesantes entrevistas a jugadores, entrenadores y ejecutivos, esta serie documental de 10 episodios narra su extraordinaria historia desde dentro, contada solo por sus protagonistas. Cuando el Dr. Jerry Buss, un carismático magnate inmobiliario, compró el equipo de Los Angeles Lakers en un acuerdo comercial arriesgado y complejo, nadie hubiera podido predecir el éxito que se avecinaba.

Estábamos en 1979, en el inicio de la era Showtime, y el famoso playboy de Los Ángeles se convirtió en el pionero del negocio del baloncesto. Subió el precio de las entradas, introdujo bailarinas y una banda en directo, abrió un club privado exclusivo dentro del recinto y atrajo a las celebridades de Hollywood para que se dejaran ver en los partidos. En los últimos 40 años, el equipo logró 11 títulos y fichó a algunos de los jugadores más legendarios de la NBA.

Hoy, el imperio del Dr. Buss está valorado en más de 5.000 millones de dólares. Pero alcanzar el éxito no fue tarea fácil. Además de sonados conflictos, enfermedades que terminaron con algunas carreras deportivas y obstáculos insuperables dentro de la cancha, los Lakers también se enfrentaron a grandes dramas fuera de la pista, y dentro de la propia familia Buss. El Dr. Buss dirigió la franquicia con un estilo 'paternalista' y colocó a sus hijos en puestos ejecutivos con la esperanza de que, algún día, heredarían su reino.

Pero la rivalidad entre hermanos, los conflictos interpersonales y corporativos amenazaron con destruir todo lo que el Dr. Buss había construido con tanto esfuerzo. 'Legado: Los LA Lakers de Jerry Buss' trata , en definitiva, sobre la familia, los negocios y el poder, y cómo hay que asegurar las tres facetas para alcanzar la grandeza".

Legado: Los LA Lakers de Jerry Buss también contará con el montador Jake Pushinsky y con el productor ejecutivo y guionista Steven Leckart, ganadores del Emmy. Completan el equipo los productores ejecutivos Kevin Mann, Michael Mann y Brendan Bragg de Haven Entertainment, Jeffrey Soros y Simon Horsman de Los Angeles Media Fund (LAMF) y la ejecutiva sénior de los Lakers, Linda Rambis.