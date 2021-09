Legendary Entertainment lanza Dune: Future Artifacts, con la extraordinaria banda sonora del compositor Hans Zimmer, ganador del Academy Award®

BURBANK, California--(BUSINESS WIRE)--sep. 10, 2021--

Qué: Para celebrar el estreno del futuro éxito de taquilla Dune de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, que tendrá lugar en otoño, Legendary Entertainment, en colaboración con iv gallery, Lineage Studios y MakersPlace, presentará una colección oficial de tokens no fungibles (non-fungible token, NFT) de Dune con obras digitales inspiradas en el fantástico mundo del esperado largometraje de Denis Villeneuve. Esta colección de gran alcance y llena de sorpresas incluirá artefactos que reflejan la “historia futura” de la humanidad, desde detallados retratos virtuales de personajes icónicos de la realeza, sacados de los salones sagrados de la Casa Atreides y la Casa Harkonnen, hasta imponentes esculturas y artefactos desenterrados de las arenas movedizas de Arrakis, a las que sus habitantes conocen como Duna.

La actual colección Dune: Future Artifacts que se presentará el 22 de septiembre incluye lo siguiente:

Colección ampliada, que se presentará en las próximas semanas (fechas a anunciar):

El programa Dune: Future Artifacts seguirá avivando el entusiasmo con más presentaciones de obras de recuerdo y trabajos artísticos destinados a completar este increíble museo digital.

Obras a incluir...

Cuándo: La colección se lanzará el 22 de septiembre, con la presentación de más obras durante el mes de octubre.

Dónde: La aventura comienza en http://www.dunemovie.com/futureartifacts.

Por qué: “Esta colección representa una nueva e interesante dirección en el mundo de los NFT”, señaló James Ngo, vicepresidente ejecutivo de Gestión de Franquicias de Legendary Entertainment. “Estamos muy contentos de haber creado una nueva experiencia coleccionable para los aficionados, utilizando elementos exclusivos tomados directamente de la película para ofrecer a los seguidores un modo totalmente nuevo de adquirir obras de recuerdo del filme y sumergirse aún más en el mundo de Dune.

Acerca de la película dune de denis villeneuve

La película Dune de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures fue dirigida por el nominado al OSCAR® Denis Villeneuve. El filme está protagonizado por el nominado al OSCAR® Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, el nominado al OSCAR® Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian y Sharon Duncan-Brewster, con la participación de la nominada al OSCAR® Charlotte Rampling, Jason Momoa y el ganador del OSCAR® Javier Bardem. Villeneuve dirigió Dune a partir de un guion escrito por Jon Spaihts y Villeneuve, y el ganador del OSCAR® Eric Roth, basado en la novela homónima de Frank Herbert. El filme tuvo como productores a la nominada al OSCAR® Mary Parent, Villeneuve, Cale Boyter y Joe Caracciolo, Jr, y como productores ejecutivos a Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt y Kim Herbert, con la participación de Kevin J. Anderson como consultor especial. Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures presentan la película Dune, una producción de Legendary Pictures, dirigida por Denis Villeneuve. El estreno mundial del filme está programado para este otoño, a partir del 15 de septiembre en cines de todo el mundo y de EE. UU., y a partir del 22 de octubre tanto en cines como en HBO Max; luego del estreno en cine, estará disponible en el plan sin publicidad de HBO Max durante 31 días. La película ha sido calificada para mayores de 13 años por incluir escenas de mucha violencia, imágenes perturbadoras y contenido sexual.

Acerca de la banda sonora de dune, de hans zimmer

El legendario compositor y fanático de toda la vida de Dune, Hans Zimmer, compuso TRES álbumes de música para la película de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures . Ahora se encuentra disponible el álbum digital, The Dune Sketchbook (Music from the Soundtrack), que incluye largas experiencias musicales de inmersión de la banda sonora de “Dune”. El 17 de septiembre se lanzará el álbum digital de Dune (Original Motion Picture Soundtrack), con la banda sonora original de la película “Dune” del icónico compositor. Además, el 22 de octubre será la fecha de lanzamiento digital de The Art and Soul of Dune, la banda sonora que acompaña el libro homónimo, con versiones únicas de los principales temas del filme seleccionadas por Zimmer.

Acerca de legendary entertainment

Legendary Entertainment es una compañía líder de medios de comunicación con divisiones dedicadas al cine (Legendary Pictures), la televisión y la comunicación digital (Legendary Television y Digital Media), y el cómic (Legendary Comics), que poseen, producen y ofrecen contenido a públicos de todo el mundo. Legendary ha creado un conglomerado de medios de comunicación importantes y se ha posicionado como una marca confiable que siempre ofrece contenido de entretenimiento comercial de gran calidad, incluidas producciones muy famosas con propiedad intelectual. En conjunto, las producciones asociadas a Legendary Pictures han generado ganancias brutas superiores a los 18 000 millones de USD en taquilla a nivel mundial. Para obtener más información, visite: www.legendary.com.

Acerca de makersplace

MakersPlace es el principal mercado de NFT para el arte digital. Creado en 2018, MakersPlace utiliza la tecnología de cadena de bloques para facilitar la venta de obras de arte digital originales y auténticas, y garantizar la exclusividad y la propiedad tanto de los creadores como de los coleccionistas. Desde sus inicios, MakersPlace ha puesto énfasis en la accesibilidad y ha atraído a una gran audiencia popular al ser el primer mercado de NFT en aceptar pagos con criptomonedas (ETH) y también con otras divisas (USD), mediante transacciones con criptobilleteras y tarjetas de crédito. En marzo de 2021, MakersPlace ayudó a catapultar el arte digital y los NFT al escenario mundial, con la histórica venta de la obra Everydays: The First 5000 Days de Beeple, por 69,3 millones de USD, en asociación con la casa de subastas Christie’s (el mayor precio pagado hasta el momento por una obra de arte digital). Nuestra misión es simple: propiciar un futuro brillante para la creatividad digital.

