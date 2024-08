'Legends' y 'Panini' regalarán el nuevo álbum de LaLiga EA Sports 24/25 a los visitantes del museo

'Legends, The Home of Football, presented by LaLiga' y 'Panini España' han dado un paso más en su acuerdo De colaboración y van a ofrecer ahora a los visitantes del museo el nuevo álbum de 'LaLiga EA Sports 2024/25' y dos sobres con 16 cromos, de manera gratuita.

Según informó este lunes LaLiga, esta es una iniciativa que se pondrá en marcha a partir del próximo 19 de agosto para los menores de 13 años que acudan al museo y adquieran su entrada, y forma parte del acuerdo de colaboración que 'Legends', la colección más grande de la historia del fútbol, y 'Panini' firmaron el pasado mes de mayo.

Además, los aficionados a los cromos pueden seguir visitando la muestra con más de 300 estampas de jugadores icónicos que han ido dejando su huella imborrable en LaLiga, y los álbumes de colecciones de 'Panini' desde la temporada 1972-73 hasta la actualidad, con figuras legendarias como José Ángel Iríbar, primer cromo de la primera colección, hasta 'cracks' actuales como Antoine Griezmann, Jude Bellingham o Lamine Yamal, pasando por Leo Messi o Cristiano Ronaldo.

La muestra de 'Panini' completa la experiencia inmersiva en torno al fútbol de 'Legends', el museo de más de 4.000 m 2 ubicado en la Puerta del Sol en Madrid, que exhibe más de 600 reliquias de leyendas como Iker Casillas, Leo Messi, Diego Armando Maradona o Pelé, entre otros muchos.

A esta colección que se exhibe en el museo hay que añadir numerosas experiencias inmersivas, como un cine '4D', que culminan con 'LaLiga Twntynine's Legends', un restaurante en el que se puede disfrutar de gastronomía y coctelería y que cuenta con una amplia terraza desde la que divisar la Puerta de Sol.

Europa Press