Legislador brasileño Eduardo Bolsonaro es acusado de coacción

SAO PAULO, 22 sep (Reuters) - La Fiscalía General de Brasil acusó al legislador federal Eduardo Bolsonaro de coacción, según un comunicado publicado el lunes, en un caso vinculado al que llevó a que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fuera condenado por planear un golpe de Estado.

Eduardo Bolsonaro ha "buscado reiteradamente subordinar los intereses de Brasil y de toda la sociedad a su propia agenda personal y familiar", dijo la fiscalía general en el comunicado.

Bolsonaro se trasladó a Estados Unidos a principios de este año en busca del apoyo del presidente Donald Trump para detener el proceso penal contra su padre. Se ha atribuido el mérito de empujar a la Casa Blanca a anunciar aranceles del 50% sobre la mayoría de los productos brasileños. (Reporte de Luciana Magalhaes; Editado en español por Javier Leira)