LA NACION

Legislador brasileño Eduardo Bolsonaro es acusado de coacción

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Legislador brasileño Eduardo Bolsonaro es acusado de coacción
Legislador brasileño Eduardo Bolsonaro es acusado de coacciónEraldo Peres - AP

SAO PAULO, 22 sep (Reuters) - La Fiscalía General de Brasil acusó al legislador federal Eduardo Bolsonaro de coacción, según un comunicado publicado el lunes, en un caso vinculado al que llevó a que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fuera condenado por planear un golpe de Estado.

Eduardo Bolsonaro ha "buscado reiteradamente subordinar los intereses de Brasil y de toda la sociedad a su propia agenda personal y familiar", dijo la fiscalía general en el comunicado.

Bolsonaro se trasladó a Estados Unidos a principios de este año en busca del apoyo del presidente Donald Trump para detener el proceso penal contra su padre. Se ha atribuido el mérito de empujar a la Casa Blanca a anunciar aranceles del 50% sobre la mayoría de los productos brasileños. (Reporte de Luciana Magalhaes; Editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. La zona residencial entre dos barrios porteños que crece con proyectos de autor
    1

    Al costado de las vías: la zona residencial entre dos barrios porteños que crece con proyectos gourmet

  2. Brilló en el cine y la TV, ganó un Oscar, pero fue recordada por ser la exesposa del hombre más poderoso
    2

    Fue una estrella del cine y la TV, ganó un Oscar pero fue recordada por ser la exesposa del hombre más poderoso del mundo

  3. Una jugada sorprendente para ahuyentar al fantasma que espantaba a Milei
    3

    Una jugada sorprendente para ahuyentar al fantasma que espantaba a Milei

  4. Las acciones argentinas que repuntaron tras los anuncios del Gobierno
    4

    Las acciones argentinas que repuntaron tras los anuncios del Gobierno

Cargando banners ...