Legislador de la UE insta a retrasar votación sobre acuerdo comercial con EEUU por caos arancelario

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 22 feb (Reuters) - Un legislador de alto rango de la UE propuso el domingo posponer la votación sobre el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos que estaba prevista para esta semana, argumentando que los términos y la base jurídica sobre los que se alcanzó el acuerdo habían cambiado.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes los aranceles globales del presidente Donald Trump, lo que llevó a Trump a establecer un arancel temporal del 10%, que aumentó al 15% el sábado.

"Puro caos arancelario por parte de la Administración estadounidense. Ya nadie le encuentra sentido, solo hay preguntas sin respuesta y una incertidumbre creciente para la UE y otros socios comerciales de Estados Unidos", escribió Bernd Lange en una publicación en X.

La Unión Europea y Estados Unidos acordaron el pasado mes de julio en el campo de golf de Trump en Turnberry, Escocia, un acuerdo para evitar una guerra comercial por el que la UE eliminará sus aranceles de importación sobre muchos productos estadounidenses a cambio de un arancel estadounidense del 15% sobre la mayoría de las exportaciones de productos de la UE.

La reducción de los aranceles de la UE necesita la aprobación de los gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo.

Lange escribió que los términos del acuerdo de Turnberry y la base jurídica sobre la que se alcanzó habían cambiado y que ahora era necesario aclararlos.

Los Verdes también han dicho que la votación debería suspenderse.

El mes pasado, el Parlamento Europeo suspendió su trabajo sobre el acuerdo en protesta por las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump de adquirir Groenlandia y las amenazas de aranceles a los aliados europeos que se oponen a su plan, pero posteriormente decidió someter el acuerdo a votación a finales de febrero. (Reporte de Philip Blenkinsop, edición de William Maclean; Editado en Español por Ricardo Figueroa)