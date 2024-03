PHOENIX (AP) — Una legisladora de Arizona embarazada que reveló en un discurso en el Senado estatal que planeaba abortar dice que quería compartir con sus colegas y el público los efectos prácticos de las restricciones al aborto aprobadas a lo largo de los años.

La senadora demócrata Eva Burch dijo a sus colegas en un discurso pronunciado el lunes que iba a abortar porque su embarazo ya no es viable. La legisladora de primer mandato, que anteriormente trabajó como enfermera en una clínica de salud de la mujer, refirió que tuvo un “camino complicado” con la fertilidad y habló acerca de un aborto espontáneo que había sufrido.

Burch, de 43 años, también criticó las restricciones en Arizona por considerarlas fuera de lugar, y dijo que la ley estatal requiere una ecografía que su médico no prescribió y que le dieron lo que ella considera desinformación sobre las alternativas al aborto.

“Fue una oportunidad para poner de relieve lo que estamos experimentando aquí en Arizona y cómo las leyes que aprobamos en Arizona realmente afectan a las personas en la práctica y no sólo en teoría”, dijo Burch el martes en una entrevista con The Associated Press en su oficina legislativa.

No sería el primer aborto que planea Burch. Mientras se postulaba para el cargo en 2022, Burch dijo que tuvo un aborto porque ese embarazo no era viable e incluso mencionó en la campaña electoral que se había sometido al procedimiento.

Burch, que anteriormente tuvo dos hijos, dijo que entiende por qué las mujeres que abortan mantienen esa información en privado. Pero quiere que el público sepa que los problemas que ella ha experimentado son comunes.

Burch, que se postula a reelección este año, también reconoció que quería arrojar luz sobre una propuesta de ley que crearía un derecho constitucional al aborto.

“Si la legislatura de Arizona no va a actuar conforme a la realidad, entonces el pueblo de Arizona debe tener la oportunidad de tomar el control de algunas de esas decisiones por sí mismo”, dijo Burch.