Legisladora se declara inocente tras choque en centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey

NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — La representante demócrata por Nueva Jersey LaMonica McIver se declaró inocente el miércoles de los cargos de agredir e interferir con agentes de inmigración fuera de un centro de detención en Nueva Jersey durante una visita de supervisión congresional a la instalación.

“No me intimidarán. No me impedirán hacer mi trabajo”, afirmó fuera del tribunal en Newark después de la breve audiencia.

McIver fue acusada por la fiscal federal interina Alina Habba, una republicana nombrada por el presidente Donald Trump, tras la visita del 9 de mayo a Delaney Hall en Newark. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas utiliza la instalación privada, con capacidad para 1000 camas, como centro de detención.

Este mes fue acusada formalmente de tres cargos de agredir, resistir, obstaculizar e interferir con funcionarios federales. Dos de los cargos conllevan una sentencia máxima de hasta ocho años de prisión. El tercero es un delito menor con un castigo máximo de un año de prisión.

Durante la audiencia del miércoles, McIver se puso de pie y le dijo al juez Jamel Semper: “Su señoría, me declaro inocente”. El juez fijó la fecha del juicio para el 10 de noviembre.

Fuera del tribunal, McIver advirtió que cualquiera que se oponga a la administración Trump se encontrará en una posición similar.

El abogado de McIver, el exfiscal federal de Nueva Jersey Paul Fishman, declaró que la legisladora se declaró inocente porque lo es. Afirmó que los agentes federales crearon una situación arriesgada en Delaney Hall.

El miércoles se dejó un mensaje solicitando comentarios en la oficina de Habba.

Entre los que acompañaban a McIver el miércoles estaban su familia y funcionarios electos, incluido el alcalde de Newark, Ras Baraka, quien estaba fuera del centro de detención con McIver y otros legisladores el 9 de mayo.

Baraka también fue arrestado por un cargo de intrusión indebida que luego fue retirado y está demandando a Habba por lo que llama una acusación maliciosa.

Baraka acusó a la administración Trump de usar la aplicación de la ley como “un apéndice de su ideología para comenzar a golpearnos”.

La administración Trump ha llevado a funcionarios demócratas de la ciudad más grande de Nueva Jersey a los tribunales en medio de la represión continua de la inmigración por parte del presidente y los esfuerzos de los demócratas por responder. La acusación es un caso penal federal poco común contra un miembro en funciones del Congreso por acusaciones distintas a fraude o corrupción.

Un video de casi dos minutos publicado por el Departamento de Seguridad Nacional muestra a McIver en la instalación dentro de una cerca de alambre justo antes del arresto de Baraka en el otro lado de la barrera, donde otras personas estaban protestando.

McIver y oficiales uniformados pasan por la puerta, y ella se une a otros que pedían a gritos rodear al alcalde.

El video muestra a McIver en un grupo densamente compacto de personas y agentes. En un momento, su codo izquierdo y luego su codo derecho empujan a un oficial que lleva una máscara oscura y un uniforme verde oliva con la palabra "Policía".

No está claro a partir del video de la cámara corporal de la policía si el contacto fue intencional, incidental o el resultado de empujones en la escena caótica.

La denuncia alega que ella "golpeó" su antebrazo contra un agente y luego intentó inmovilizar al agente agarrándolo.

La acusación también dice que colocó sus brazos alrededor del alcalde para intentar detener su arresto y dice nuevamente que golpeó su antebrazo contra un agente y lo agarró.

Los demócratas, incluidos los representantes de Nueva Jersey Bonnie Watson Coleman y Rob Menendez, que estaban con McIver en el centro de detención ese día, han criticado el arresto y han disputado los cargos.

Los miembros del Congreso están legalmente autorizados a ingresar a las instalaciones federales de inmigración como parte de sus poderes de supervisión, incluso sin previo aviso. El Congreso aprobó un proyecto de ley de asignaciones en 2019 que detalla esa autoridad.

McIver, de 39 años, llegó por primera vez al Congreso en septiembre en una elección especial después de la muerte del representante Donald Payne Jr., que dejó una vacante en el 10mo Distrito. Luego fue elegida para un mandato completo en noviembre.

Nativa de Newark, fue presidenta del concejo municipal de la ciudad de 2022 a 2024 y trabajó en las escuelas públicas allí antes de eso.

