Legisladores apoyan revisiones del Congreso sobre ataques de EE. UU. a barcos en el Caribe

WASHINGTON (AP) — Legisladores de ambos partidos se expresaron el domingo a favor de las revisiones en el Congreso a los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones que presuntamente traficaban con drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, refiriéndose a un informe que indica que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó verbalmente que todos los tripulantes fueran abatidos como parte de un bombardeo el 2 de septiembre.

Los legisladores dijeron que no sabían si el informe que publicó el Washington Post la semana pasada era cierto, incluso algunos republicanos se mostraron escépticos, pero expresaron que ir detrás de los sobrevivientes de un ataque inicial con misiles plantea serias preocupaciones legales.

"De ser cierto, esto alcanza el nivel de un crimen de guerra", afirmó el senador demócrata Tim Kaine.

Al preguntarle sobre un ataque de seguimiento contra personas que no podían defenderse, el representante republicano Mike Turner dijo que el Congreso no tiene información de que eso haya ocurrido. Aseguró que los líderes de la Comisión de Servicios Armados tanto en la Cámara como en el Senado han abierto investigaciones.

"Obviamente, si eso ocurrió, sería muy grave y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal", comentó Turner.

En tanto, mientras volaba de regreso a Washington el domingo por la noche después de pasar el Día de Acción de Gracias en Florida, el presidente Donald Trump confirmó que había hablado recientemente con el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La Casa Blanca afirma que los ataques en el Caribe están dirigidos a los cárteles, algunos de los cuales asegura que son controlados por Maduro. Trump también sopesa la posibilidad de llevar a cabo ataques en territorio continental de Venezuela.

Trump se negó a comentar sobre los detalles de la llamada, la cual fue reportada en primera instancia por The New York Times.

"No diría que salió bien o mal", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, al referirse a la llamada.

Turner dijo que existen preocupaciones en el Congreso sobre los ataques, pero las acusaciones sobre la ofensiva del 2 de septiembre "están completamente fuera de cualquier cosa que se haya discutido con el Congreso y existe una investigación en curso".

Los comentarios de los legisladores se producen mientras el gobierno intensifica una campaña para combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Trump dijo el sábado que el espacio aéreo "sobre y alrededor" de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", una afirmación que planteó más preguntas sobre la presión de Estados Unidos sobre Maduro. Caracas acusó a Trump de hacer una "amenaza colonial" y de buscar socavar la soberanía del país sudamericano.

Después del informe del Post, Hegseth dijo el viernes en la red social X que "las noticias falsas están produciendo más informes fabricados, incendiarios y despectivos para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger la patria".

"Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto bajo la ley de Estados Unidos como las leyes internacionales, con todas las acciones en cumplimiento con la ley de conflicto armado, y aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando", escribió Hegseth.

El senador republicano Roger Wicker, presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, y el demócrata de mayor rango del panel, el senador Jack Reed, dijeron el viernes en un comunicado conjunto que su comisión "llevará a cabo una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias".

Un día después, el presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers, y su demócrata de mayor rango, el representante Adam Smith, emitieron una declaración conjunta en la que señalaron que el panel estaba comprometido a "proporcionar una supervisión rigurosa de las operaciones militares del Departamento de Defensa en el Caribe".

"Tomamos en serio los informes de ataques de seguimiento a barcos que presuntamente transportaban narcóticos en la región de SOUTHCOM y estamos tomando medidas bipartidistas para reunir un informe completo de la operación en cuestión", dijeron Rogers y Smith, refiriéndose al Comando Sur de Estados Unidos.

Al preguntarle sobre el ataque del 2 de septiembre, el representante republicano Don Bacon dijo que Hegseth merece la oportunidad de presentar su versión.

"Debemos llegar a la verdad. No creo que él sea tan imprudente como para tomar esta decisión de decir, maten a todos, maten a los sobrevivientes porque eso es una clara violación de las leyes de guerra", expresó Bacon. "Así que, soy muy escéptico de que él haya hecho algo así porque iría en contra del sentido común".

