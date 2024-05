Legisladores británicos quieren más control sobre shein antes de posible salida a bolsa en londres

LONDRES, 28 mayo (Reuters) - Altos legisladores británicos, entre ellos los presidentes de tres comisiones parlamentarias, cuestionaron la idoneidad del gigante de la moda rápida Shein para cotizar en la Bolsa de Londres y pidieron un mayor escrutinio de la empresa fundada en China.

Shein está intensificando los preparativos para cotizar en Londres después de que su intento de salir a bolsa en Nueva York se enfrentara a obstáculos normativos y a la oposición de los legisladores estadounidenses.

La empresa, conocida por sus tops de 10 dólares y sus pantalones cortos a 5 dólares, se enfrentó a las críticas de los legisladores estadounidenses por supuestas malas prácticas laborales, demandas de competidores y el uso de una exención fiscal a la importación.

El ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, mantuvo conversaciones con el presidente ejecutivo de Shein, Donald Tang, en febrero, y la empresa está dispuesta a cotizar en Londres, según declaró a Reuters una fuente gubernamental británica. Reino Unido buscar atraer más salidas a bolsa tras haber perdido algunas en favor de otros centros financieros.

Sin embargo, la conservadora Alicia Kearns, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, afirmó que no debería permitirse que Shein cotice en Londres.

"Con los precios de Shein tan bajos, la Bolsa de Londres debe preguntarse de quién es el sufrimiento que subvenciona esos precios", afirmó, según el diario The Guardian. "Una empresa que no ha revelado toda la información sobre sus cadenas de suministro, como exige la legislación británica, y en la que hay graves dudas sobre las condiciones de trabajo en sus fábricas, no tiene cabida en Londres".

Sarah Champion, presidenta laborista de la Comisión de Desarrollo Internacional, indicó que se han planteado serias dudas sobre las prácticas laborales de Shein. "Ninguna empresa que recurra a la esclavitud moderna debe cotizar en Londres. A menos que se aborden las alegaciones en torno a Shein, no debemos apoyar su solicitud", comentó.

Un portavoz de Shein dijo que la empresa "está invirtiendo millones de libras en reforzar la gobernanza y el cumplimiento en toda nuestra cadena de suministro. Nuestras auditorías periódicas de proveedores están mostrando una mejora consistente en el rendimiento y el cumplimiento por parte de nuestros socios proveedores. Esto incluye mejoras para garantizar que los trabajadores reciban una compensación justa por lo que hacen".

(Reporte de James Davey y Helen Reid; editado en español por Carlos Serrano)

