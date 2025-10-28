Legisladores buscan extender reclutamiento militar obligatorio en Rusia

Los legisladores rusos aprobaron el martes un proyecto que permite el reclutamiento militar durante todo el año, en lugar de solo en primavera y otoño, mientras las autoridades buscan llenar las filas a medida que la lucha en Ucrania se prolonga por un cuarto año.

La legislación, que fue aprobada por la cámara baja, la Duma Estatal, en una tercera y última lectura de la medida, convierte el servicio militar obligatorio en un proceso permanente.

Una vez que el proyecto sea revisado por la cámara alta y firmado como ley por el presidente Vladímir Putin, permitiría a las oficinas de reclutamiento convocar a los reclutas para exámenes médicos y otros procedimientos en cualquier momento del año.

Los autores del proyecto dicen que la medida está destinada a aliviar la presión sobre las oficinas de reclutamiento militar y agilizar sus actividades, lo que incluye realizar exámenes físicos y asignar a reclutas a diversas ramas militares.

Aunque el proyecto de ley convertirá el servicio militar obligatorio en un proceso durante todo el año, estipula que los reclutas ingresarán al servicio militar solo durante unos pocos meses de primavera y verano, como antes.

Todos los hombres rusos de entre 18 y 30 años actualmente están obligados a servir en el ejército durante un año, aunque muchos lo evitan utilizando exenciones otorgadas a estudiantes, aquellos con enfermedades crónicas y por otras razones.

El ejército ha convocado entre 130.000 y 160.000 reclutas durante cada ronda de reclutamiento.

Las autoridades rusas dicen que el ejército no utiliza reclutas en Ucrania, confiando en voluntarios y reservistas que fueron movilizados para la acción. Sin embargo, activistas de derechos humanos e informes de los medios han dicho que el ejército ha buscado alentar o coaccionar a muchos reclutas para que firmen contratos como voluntarios.

Rusia, que tenía un ejército de 1 millón de soldados cuando Putin envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, ha aumentado gradualmente su tamaño a medida que la lucha se prolongaba.

El año pasado, Putin ordenó aumentar el número de militares activos en 180.000, hasta 1,5 millones. Dijo el mes pasado que el ejército tiene más de 700.000 militares combatiendo en Ucrania.

Como parte de sus esfuerzos para combatir la evasión del reclutamiento, las autoridades lanzaron a principios de este año un registro electrónico que le enviaría citaciones a los reclutas en línea, en algunas regiones.

También introdujeron una serie de restricciones legales para aquellos que ignoran las citaciones, incluyendo el bloqueo de sus transacciones bancarias, la suspensión de sus licencias de conducir y la prohibición de salir del país.

En medio de los reveses militares rusos al inicio de la lucha, Putin ordenó una "movilización parcial" de 300.000 reservistas en el otoño de 2022, una medida ampliamente impopular que llevó a cientos de miles a huir al extranjero para evitar ser llamados al servicio.

Aunque el decreto de Putin dejó la puerta abierta para convocar a más reservistas, el Kremlin ha cambiado de rumbo y se ha centrado en reforzar sus fuerzas con voluntarios, a quienes se les ofrecieron salarios relativamente altos y otros beneficios.

Las autoridades informaron que alrededor de 440.000 voluntarios se incorporaron en 2024 y otras 336.000 personas firmaron contratos militares este año.

Pero incluso mientras el ejército ha buscado atraer a más voluntarios, los legisladores aprobaron otro proyecto el martes que estipula el uso de reservistas para proteger "instalaciones de importancia crítica" en algunas regiones, una medida que sus autores dijeron estaba destinada a reforzar las defensas contra los drones ucranianos que han llegado a más de 1000 kilómetros (más de 600 millas) dentro de Rusia.

La medida no se aplicará a todos los reservistas, solo a aquellos que voluntariamente firmaron contratos para estar en la reserva activa.

Los esfuerzos del Kremlin para aumentar las filas se produjeron mientras Putin ha resistido la demanda del presidente estadounidense Donald Trump de un alto al fuego rápido y ha mantenido las demandas maximalistas del Kremlin que incluyen la retirada de Ucrania de las cuatro regiones que Rusia ha anexado pero nunca ha capturado completamente. Kiev y sus aliados occidentales han rechazado las demandas de Putin.

