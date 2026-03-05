Legisladores checos votarán sobre la inmunidad del primer ministro en caso de fraude en la UE

PRAGA, República Checa (AP) — Los legisladores de la cámara baja del Parlamento de República Checa decidirán el jueves si retiran la inmunidad al primer ministro, Andrej Babiš, para ser procesado en un caso de presunto fraude de 2 millones de dólares relacionado con subsidios de la Unión Europea.

La aprobación permitiría que el Tribunal Municipal de Praga procese al político y emita un veredicto. El tribunal ya ha absuelto a Babiš en dos ocasiones, pero una corte de apelaciones anuló esas decisiones alegando que no evaluaban adecuadamente las pruebas y pidió que el tribunal inferior emita un veredicto de culpabilidad en un nuevo juicio.

Babiš se declaró inocente y afirmó que el caso “tiene claras motivaciones políticas". En un primer momento, la fiscalía solicitó una condena suspendida y una multa para el multimillonario político populista, que inició su tercer mandato como primer ministro en diciembre.

El caso se centra en una granja llamada Nido de Cigüeña, que recibió subsidios de la Unión Europea después de que su propiedad se transfiriera del conglomerado Agrofert, propiedad de Babiš, a familiares de Babiš. Más tarde, Agrofert volvió a asumir la propiedad de la granja.

Las ayudas estaban destinadas a pequeñas y medianas empresas, lo que suponía que Agrofert no podía optar a ellas. Más tarde, el grupo devolvió los fondos.

Jana Nagyová, una excolaboradora de Babiš que firmó la solicitud del subsidio, enfrentará un nuevo juicio. En la actualidad, ocupa un escaño en el Parlamento Europeo, que ya le retiró la inmunidad.

Babiš regresó al poder después de que su movimiento ANO, o SÍ, obtuvo una amplia victoria en las elecciones de octubre y formó una coalición de gobierno con dos formaciones más pequeñas: el partido antimigración Libertad y Democracia Directa y el derechista Motoristas.

La agenda de la coalición incluye alejar al país del apoyo a Ucrania y rechazar algunas de las políticas clave de la Unión Europea.

