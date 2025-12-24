Legisladores de Corea del Sur aprueban ley contra información falsa pese a advertencias de censura

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La legislatura liderada por progresistas en Corea del Sur aprobó el miércoles un proyecto de ley que permite fuertes sanciones contra los medios de comunicación tradicionales e internet por publicar "información falsa o fabricada", desestimando las preocupaciones de que la legislación podría llevar a una mayor censura.

Grupos de periodistas y defensores de las libertades civiles instaron al presidente, Lee Jae Myung, a vetar el proyecto de ley impulsado por su Partido Demócrata. Afirman que la redacción es vaga sobre qué información sería prohibida y carece de protecciones suficientes para la prensa, lo que podría desalentar la cobertura crítica sobre funcionarios públicos, políticos y grandes empresas.

Los demócratas, que no han logrado aprobar una legislación similar bajo gobiernos anteriores, dicen que la ley es necesaria para contrarrestar una creciente amenaza de noticias falsas y desinformación que, argumentan, socavan la democracia al alimentar divisiones y discursos de odio.

El proyecto de ley permitiría a los tribunales otorgar daños punitivos de hasta cinco veces las pérdidas probadas contra organizaciones de noticias y grandes canales de YouTube que difundan "información ilegal o falsa, información fabricada" para causar daño o buscar lucro.

El proyecto de ley también permitiría indemnizaciones de hasta 50 millones de wones (US$34.200) por pérdidas que son difíciles de cuantificar en los tribunales. El regulador de medios del país podría multar a los medios con hasta 1.000 millones de wones (US$684.000) por distribuir información que un tribunal confirme como falsa o manipulada más de dos veces.

El texto de ley fue aprobado por la Asamblea Nacional con una votación de 170-3 con cuatro abstenciones después de que muchos legisladores del principal partido opositor conservador, el Partido del Poder Popular, boicotearan la votación. La votación se retrasó después de un filibusterismo de 24 horas por parte del PPP, durante el cual los legisladores de ambos partidos debatieron el proyecto de ley.

La legisladora del PPP, Choi Soo-jin, dijo durante el filibusterismo que el proyecto de ley no define el grado de inexactitud para que la información sea prohibida, advirtiendo que podría aplicarse ampliamente a contenido que contenga errores menores o afirmaciones generales y usarse como una herramienta para silenciar a los críticos con la amenaza de demandas.

Los demócratas argumentan que los daños punitivos se aplicarían sólo cuando haya claridad de que la información falsa ha sido deliberadamente difundida con fines dañinos o de lucro y cause daño real, mientras que las acusaciones o afirmaciones rutinarias no serían penalizadas.

Señalan que la ley prohíbe presentar reclamaciones de daños con el propósito de "obstruir la crítica justa o la supervisión realizada en interés público", aunque expertos legales y grupos de periodistas han criticado la disposición por ser vaga e irrealista.

"A lo que apunta la ley no es a la crítica (legítima) sino a la difusión maliciosa y deliberada de información falsa", afirmó el portavoz del Partido Demócrata, Park Soo-hyun. "(El proyecto de ley) se basa en el requisito de intención y también exime la sátira y la parodia, distinguiendo claramente (lo que debe respetarse como) libertad de expresión".

El Sindicato Nacional de Trabajadores de los Medios instó al gobierno de Lee y a los demócratas a abordar las preocupaciones de que regular la información falsa o manipulada por ley podría infringir la libertad de expresión y exponer a las empresas de medios a demandas abusivas, enfriando el escrutinio de quienes están en el poder.

"Instamos (a ellos) a reafirmar claramente que la ley apuntaría solo a una pequeña porción (de contenido) que es 'información falsa o fabricada' y a revisar cuidadosamente el proyecto de ley para eliminar cualquier posible infracción a la libertad de prensa y de expresión", dijo el grupo en un comunicado. "Les pedimos que definan cuidadosamente el alcance de la ley al redactar la ordenanza de aplicación (de la ley)".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.