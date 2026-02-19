Legisladores de Indiana apoyan proyecto para que los Bears se muden a su estado

CHICAGO (AP) — Los Bears de Chicago dieron otro paso en su posible mudanza a Indiana el jueves después de que un comité clave aprobó un plan para crear una agencia que ayudaría a concretar la construcción de un estadio

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Indiana aprobó por unanimidad un proyecto de ley para establecer una Autoridad de Estadios en el Noroeste de Indiana, destinada a financiar, construir y arrendar un estadio. Los Bears están considerando un terreno cerca de Wolf Lake en Hammond, Indiana

“La aprobación de la SB 27 marcaría el paso más significativo hasta la fecha en nuestros esfuerzos de planificación del estadio”, explicó el equipo en un comunicado. “Estamos comprometidos a completar la debida diligencia restante, específica del sitio, necesaria para respaldar nuestra visión de construir un estadio de clase mundial cerca del área de Wolf Lake en Hammond, Indiana”

El gobernador republicano Mike Braun y los legisladores de Indiana han intentado atraer agresivamente a la franquicia fundadora de la NFL al otro lado de la frontera estatal, a pesar del esfuerzo para construir un estadio cerrado en Illinois. Los Bears no mencionaron al estado de Illinois en su comunicado

El Comité de Ingresos y Finanzas de la Cámara de Illinois tenía previsto realizar una audiencia el jueves por la mañana para discutir un proyecto de ley que permitiría a los Bears y a cualquier otro desarrollador de un proyecto lo suficientemente grande negociar tasas de impuesto a la propiedad a largo plazo con los organismos tributarios locales. Pero eso se canceló

“Illinois estaba listo para avanzar con este proyecto de ley. Después de una productiva reunión de tres horas ayer, los líderes de los Bears solicitaron que la (Asamblea General de Illinois) pausara la audiencia para hacer más ajustes al proyecto de ley”, escribió en la red social X Matt Hill, portavoz del gobernador JB Pritzker. “Esta mañana, nos sorprendió ver un comunicado elogiando a Indiana e ignorando a Illinois”

Según un informe de un consultor del equipo publicado en septiembre, buscan US$855 millones en financiación pública para infraestructura con el fin de construir un estadio en Arlington Heights que pudiera albergar Final Fours y Super Bowls. Los Bears también esperaban que la legislatura de Illinois aprobara un proyecto de ley en octubre pasado para congelar los impuestos a la propiedad para proyectos de construcción a gran escala como el estadio, lo que les habría permitido comenzar la construcción en 2025. Pero eso no ocurrió

En septiembre de 2022, los Bears presentaron un plan de casi US$5.000 millones en Arlington Heights que también contemplaba restaurantes, comercios y más, cuando estaban finalizando la compra de ese sitio

Su enfoque se desplazó hacia la construcción de un nuevo estadio junto a Soldier Field después de que Kevin Warren fuera contratado como presidente hace tres años para reemplazar al retirado Ted Phillips. El plan para transformar el Museum Campus de Chicago recibió el respaldo entusiasta del alcalde Brandon Johnson, pero una acogida tibia por parte de Pritzker y los legisladores estatales cuando se anunció en abril de 2024

La primavera pasada, el equipo anunció que volvía a centrar su atención en Arlington Heights, citando “avances significativos” con los líderes locales

Desde que se mudaron a Chicago en 1921, los Bears nunca han sido dueños de su estadio, ya fuera jugando en Wrigley Field de 1921 a 1970 o en Soldier Field desde entonces

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes