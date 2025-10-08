Legisladores de la UE impulsan la prohibición del término "hamburguesa vegetariana"

BRUSELAS, 8 oct (Reuters) -

Los diputados votaron el miércoles a favor de prohibir el uso del término "hamburguesa vegetariana" y limitar las descripciones de alimentos como filete, escalope y salchicha a los productos que contengan carne, como parte de una propuesta de ley de la UE para proteger a los agricultores.

Los diputados del Parlamento Europeo votaron por 355 votos a favor y 247 en contra una enmienda a un reglamento destinado a dar a los agricultores una posición negociadora más fuerte para que las empresas poderosas de la cadena alimentaria no impongan condiciones desfavorables.

El texto del reglamento final será fruto de las negociaciones entre representantes del Parlamento, los de la UE y la Comisión. El Parlamento apoya la prohibición de términos como "hamburguesa vegetariana" o "salchicha vegana".

Su lista de productos cárnicos también incluye "hamburguesa", "yema de huevo" y "clara de huevo".

La UE ya ha definido los productos lácteos leche, mantequilla, nata, yogur y queso como "productos segregados por glándulas mamarias", lo que significa que lo que podría llamarse leche de avena se denomina generalmente bebida de avena.

En 2020, los legisladores de la UE votaron en contra de una propuesta para prohibir el uso de términos relacionados con la carne en alternativas vegetales.

