Legisladores de la UE retomarán trabajos sobre pacto comercial con EEUU tras crisis por Groenlandia

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 4 feb (Reuters) - Los legisladores de la Unión Europea decidieron el miércoles reanudar los trabajos para promulgar el ⁠acuerdo comercial del bloque con ⁠Estados Unidos, que habían suspendido en protesta por las exigencias del presidente Donald Trump de adquirir Groenlandia y sus amenazas de imponer aranceles relacionados.

La comisión de comercio ⁠del Parlamento ‌Europeo ​tenía previsto votar el mes pasado las propuestas para eliminar muchos aranceles de importación de la ​UE sobre los productos estadounidenses en virtud de un acuerdo que el bloque alcanzó con ‌Trump en julio, así como mantener los aranceles ‌cero sobre las langostas estadounidenses, acordado inicialmente ​con Trump en 2020.

La votación se suspendió cuando Trump amenazó con una oleada de nuevos aranceles a los países europeos que se opusieran a su objetivo de anexar Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. Trump retiró abruptamente esa amenaza arancelaria al cabo de varios días.

Cualquier medida europea para retrasar significativamente el acuerdo podría haber enfurecido a Trump, quien amenazó la semana pasada con aumentar los aranceles sobre las exportaciones surcoreanas por lo que, ⁠según él, era el incumplimiento por parte de Seúl de su parte del acuerdo comercial acordado el año pasado.

El ​diputado socialdemócrata Bernd Lange, alemán y presidente de la comisión de comercio, dijo en una publicación en las redes sociales que se reanudaría el trabajo y que la comisión podría votar el 24 de febrero. Las propuestas tendrían que ser aprobadas por el pleno del Parlamento y los gobiernos de la UE.

Lange dijo a Reuters que el Parlamento también respaldaría una enmienda que permitiría ⁠a la UE suspender el acuerdo si Estados Unidos amenaza los intereses de seguridad o la integridad ​territorial de cualquier miembro de la UE o si se produjeran nuevas amenazas arancelarias por parte de Estados Unidos.

Lange dijo que los legisladores de la UE también habían acordado establecer una cláusula de extinción, aunque el ‍plazo aún no estaba claro.

Si la comisión de comercio vota a finales de febrero, es probable que la aprobación definitiva aún tarde uno o dos meses, ya que el Parlamento y los gobiernos de la UE tendrían que negociar primero un texto común.

Muchos legisladores ya se habían quejado de que el acuerdo comercial era ​desigual, ya que la UE debía reducir la mayoría de los aranceles de importación, mientras que Estados Unidos se mantenía en un tipo amplio del 15%. Sin embargo, anteriormente se habían mostrado dispuestos a aceptarlo, aunque con condiciones. (Reporte de Philip ‍Blenkinsip, edición de Charlotte Van Campenhout y Peter Graff; Editado en Español por Ricardo Figueroa)