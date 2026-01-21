Legisladores de la UE votan a favor de presentar recurso judicial contra el acuerdo comercial con Mercosur

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 21 ene (Reuters) - Los legisladores de la ⁠UE votaron el miércoles a ⁠favor de impugnar el polémico acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con el Mercosur ante el máximo tribunal del bloque, ⁠una ‌medida ​que podría retrasarlo dos años y, potencialmente, hacer que fracase.

La Unión Europea firmó ​el sábado el mayor acuerdo comercial de su historia con los miembros ‌del Mercosur Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ‌El documento aún debe ser ​aprobado antes de entrar en vigor.

Los detractores, encabezados por Francia, el mayor productor agrícola de la UE, afirman que el acuerdo aumentará considerablemente las importaciones de carne vacuna, azúcar y aves de corral baratas, lo que perjudicará a los agricultores nacionales, que han organizado repetidas protestas.

RECURSO JUDICIAL

Un grupo de 144 legisladores presentó una moción parlamentaria para pedir al Tribunal ⁠de Justicia de la UE que se pronuncie sobre si el acuerdo puede aplicarse antes de ​su ratificación definitiva por todos los Estados miembros y si sus disposiciones restringen la capacidad de la UE para establecer políticas medioambientales y de salud de los consumidores. El tribunal suele tardar unos dos años en emitir este tipo de dictámenes.

El Parlamento Europeo respaldó la moción con 334 votos a favor, 324 en contra ⁠y 11 abstenciones.

Si se remite al tribunal, la UE podría seguir aplicando ​el pacto de forma provisional a la espera de la sentencia y la aprobación parlamentaria. Sin embargo, hacerlo podría resultar políticamente difícil, dada la probable reacción negativa, y el Parlamento Europeo ‍conservaría la facultad de anularlo posteriormente.

Los partidarios, entre los que se encuentran Alemania y España, señalan la perturbación del comercio mundial provocada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Argumentan que el acuerdo es esencial para compensar las pérdidas comerciales causadas por los aranceles estadounidenses y para reducir ​la dependencia de China, garantizando el acceso a minerales críticos. También advierten de que los gobiernos del Mercosur están perdiendo la paciencia con la UE tras años de negociaciones.

(Reportaje de Philip Blenkinsop ‍e Inti Landauro. Editado en español por Natalia Ramos y Daniela Desantis)